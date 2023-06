Zlatan Ibrahimovic riposte aux fans de Hellas Verona après avoir été hué pendant son discours de retraite: REGARDER

L’attaquant vétéran de l’AC Milan Zlatan Ibrahimovic a annoncé sa retraite immédiate du football à la fin d’une soirée émouvante à San Siro dimanche.

Ibrahimovic était en fin de contrat avec le club de Serie A à la fin de la saison et Milan avait déjà annoncé qu’il y aurait une cérémonie spéciale après son match contre Hellas Verona pour faire ses adieux au Suédois de 41 ans.

Mais Ibrahimovic a révélé plus tard lors d’une conférence de presse que personne ne savait la grande nouvelle qu’il était sur le point de publier.

« Même ma famille ne le savait pas, parce que je voulais que quand je l’annonçais, tout le monde l’entende en même temps », a-t-il déclaré.

Ibrahimovic a reçu une haie d’honneur de ses coéquipiers alors qu’il sortait après le match à San Siro. Il a eu du mal à retenir ses larmes en prenant le micro et en disant: « Le moment est venu de dire au revoir au football mais pas à vous. »

Ibrahimovic a marqué 93 buts en 163 apparitions en deux séjours à Milan. Il est revenu en janvier 2020 et a aidé Milan à remporter le titre de Serie A l’année dernière – son deuxième trophée de championnat avec les Rossoneri.

Mais il a lutté contre les blessures et n’a fait que quatre apparitions cette saison, après avoir subi une opération au genou l’année dernière.

« J’ai tellement de souvenirs et d’émotions dans ce stade », a déclaré Ibrahimovic. « La première fois que je suis arrivé, tu m’as donné du bonheur, la deuxième fois tu m’as donné de l’amour.

« Je veux remercier ma famille… Je veux remercier ma deuxième famille : les joueurs. Je tiens à remercier l’entraîneur et son équipe pour la responsabilité, je tiens à remercier les directeurs pour l’opportunité. Enfin et surtout, du fond du cœur, je tiens à remercier les fans. »

Pendant le discours, Hellas Verona n’a cessé de huer la superstar suédoise, Ibrahimovic répliquant d’une manière que lui seul peut.

MONTRE:

Les fans de Vérone huaient Zlatan alors qu’il prononçait son discours de retraite. Il a donc décidé de les rôtir : « Continuez à huer. C’est le plus grand moment de votre année en me voyant. Zlatan repart comme il est venu. Une légende. @StoolFootball pic.twitter.com/gyEY10OXN3 — Sports de tabouret de bar (@barstoolsports) 4 juin 2023

Il a également connu des périodes chargées de trophées au Paris Saint-Germain, à l’Inter Milan, à Barcelone, à la Juventus et à l’Ajax, après avoir commencé sa carrière avec le club natal de Malmö.

Il a fait 122 apparitions pour la Suède, marquant 62 buts.

De nombreux fans à San Siro dimanche étaient en larmes, tout comme la plupart de ses coéquipiers, qui portaient tous des maillots avec son nom et son numéro d’équipe dans le dos.

Ibrahimovic a déclaré aux journalistes qu’il avait du mal à trouver quelqu’un qui ne pleurait pas alors qu’il cherchait autour de lui pendant son discours quelqu’un pour l’aider à lui donner la force de retenir ses propres larmes.

Ibrahimovic n’a pas non plus pu s’empêcher de faire une blague.

« Je me suis réveillé ce matin et il pleuvait, et j’ai pensé ‘Même Dieu pleure' », a-t-il dit avec un sourire.

Il y a eu des scènes émouvantes avant même le coup d’envoi alors qu’une bannière géante était déployée à une extrémité du stade avec les mots « Godbye ». Les fans ont scandé son nom et Ibrahimovic a été ému aux larmes alors qu’il joignait ses mains en forme de cœur et envoyait des baisers aux supporters.

Cependant, il a terminé son discours avec un sourire et à la manière typique d’Ibrahimovic.

Il a déclaré: «C’est trop difficile, il y a tellement d’émotions qui me traversent maintenant. Mais je dirai : ‘Je te reverrai, si tu as de la chance.’

Ibrahimovic a ensuite fait le tour du stade sur la chanson « Simply the Best ».

