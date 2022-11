Zlatan Ibrahimovic reproche à Kylian Mbappe de penser qu’il est plus important que le PSG

Zlatan Ibrahimovic a critiqué l’influence croissante de Kylian Mbappe au Paris Saint-Germain, Ibrahimovic accusant le Français d’essayer d’être plus grand que le club.

Mbappe a signé un contrat lucratif avec le PSG en mai plus tôt cette année, mais le mois dernier, des informations ont révélé qu’il souhaitait quitter le club dès janvier, le Real Madrid étant sa destination préférée. Liverpool serait également intéressé.

Il y a trois raisons pour lesquelles (s’ouvre dans un nouvel onglet) l’attaquant veut partir si peu de temps après avoir signé un accord jusqu’en 2025, dont l’un concerne le fait que Mbappe n’aime pas jouer en tant qu’attaquant solitaire. Mbappe a été rassuré sur le fait qu’il ne jouerait plus seul devant, mais, sans l’arrivée d’un attaquant de premier ordre, il continue de démarrer en tête.

Les rapports suggéraient qu’on lui avait promis avant de signer qu’un défenseur central serait signé afin qu’il ait plus de licence pour attaquer, surtout après avoir également cru que Neymar serait également vendu cet été.

Nike maillot domicile PSG 2022/23 : Comparaison de prix (s’ouvre dans un nouvel onglet) (s’ouvre dans un nouvel onglet)

Cependant, aucun de ces facteurs ne se réalisant, Mbappe a déjà décidé qu’il voulait quitter les champions de France.

Cela ne s’est pas bien passé avec l’ancien attaquant du PSG Zlatan Ibrahimovic, le Suédois critiquant la façon dont Mbappe se perçoit au sein de l’équipe.

Ibrahimović a dit Canal Sport (s’ouvre dans un nouvel onglet) en France: “Mbappe s’est mis dans une situation où il est plus important que le club. Mais vous ne devriez jamais être plus grand qu’un club parce que vous ne l’êtes pas.”

En effet, Neymar a indirectement fait écho au sentiment d’Ibrahimovic, en aimant une publication sur les réseaux sociaux (s’ouvre dans un nouvel onglet) ce qui suggérait que Mbappe contrôlait le club dans les coulisses, grâce à son nouveau contrat. Cela est venu après que la paire se soit disputée au sujet de la prise d’un penalty contre Montpellier en août, après que Mbappe en ait raté un plus tôt dans le match. Neymar a marqué le coup de pied, mais Mbappe a décidé de ne pas célébrer avec son coéquipier.

Bien sûr, Zlatan n’a pas pu s’empêcher d’assurer que la conversation soit dirigée vers lui-même, affirmant que la Ligue 1 n’est pas aussi forte parce qu’il ne joue plus en France.

“Depuis que j’ai quitté la France, tout s’effondre. Tu n’as plus de quoi parler. La France a besoin de moi. Je n’ai pas besoin de la France. Même si tu as Mbappé, Neymar et Messi, ça ne t’aide pas. Pourquoi ? Parce que vous n’avez pas Dieu.”