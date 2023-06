Zlatan Ibrahimovic prend sa retraite: l’icône du football fond en larmes alors qu’il fait une annonce

Zlatan Ibrahimovic a pris sa retraite du football avec effet immédiat à l’âge de 41 ans.

L’icône du football a fait l’annonce en larmes après le dernier match de l’AC Milan de la saison de Serie A 2022/23.

7 Ibrahimimovic, qui a marqué 493 buts dans sa carrière, était en larmes au moment de l’annonce.

7 Il est venu, il a vu, il a vaincu. Ibrahimovic met fin à une carrière vraiment remarquable Crédit : Getty

Dans un jeu étincelant s’étendant sur 24 ans, Ibrahimovic est l’un des grands du jeu après avoir remporté 34 trophées.

Il a débuté à Malmö dans sa Suède natale avant de rejoindre l’équipe néerlandaise de l’Ajax en 2001 à l’âge de 19 ans.

Ibrahimovic a remporté le titre d’Eredivisie lors de sa première saison à Amsterdam et son but envoûtant en slalom contre le NAC Breda en août 2004 est une frappe qui fait souvent le tour des réseaux sociaux à ce jour.

Sa forme impressionnante pour l’Ajax et avec la Suède lors de l’Euro 2004 lui a valu de rejoindre le géant italien de la Juventus, terminant meilleur buteur de la Serie A lors de sa première saison. Cependant, il est parti un an plus tard suite à l’implication du club dans le scandale des matchs truqués de Calciopoli.

L’Inter Milan était sa prochaine destination et il les a aidés à remporter trois titres de champion consécutifs ainsi que deux Suppercoppa Italianas.

Il a ensuite été récompensé par un transfert très médiatisé à Barcelone en 2009 et bien qu’il les ait aidés à remporter la Liga, le passage d’Ibrahimovic en Catalogne a pris fin brusquement au milieu d’une brouille très médiatisée avec Pep Guardiola.

Avec cela, Ibrahimovic est retourné à Milan mais a rejoint les rivaux de l’Inter, l’AC Milan, et les a aidés à remporter la Serie A et la Suppercoppa Italiana lors de la saison 2010/11.

Après le rachat du Paris Saint-Germain par le Qatar, Ibrahimovic a rejoint l’équipe française en juillet 2012 où il a remporté quatre titres consécutifs de Ligue 1.

7 Ibrahimovic et Guardiola n’étaient pas d’accord

7 Ibrahimovic s’entendait beaucoup mieux avec l’ennemi juré de Guardiola depuis de nombreuses années, Jose Mourinho, jouant sous lui à l’Inter et à Manchester United 1 crédit

7 Ibrahimimovic a dominé la Ligue 1 Crédit : 2016Getty Images

7 Ibrahimovic a marqué deux fois lors de la finale du triomphe de United en Coupe de la Ligue en 2017

Ibrahimovic a également passé du temps en Angleterre, représentant Manchester United pendant deux ans. Il a remporté deux trophées à Old Trafford – la Coupe de la Ligue et la Ligue Europa – lors de sa première saison au club.

Une aventure en Amérique a suivi alors qu’il signait pour le club MLS LA Galaxy, et bien qu’il n’ait pas d’argenterie à montrer pour ses efforts, il a immédiatement eu un impact sur la ligue avec son premier but pour le club en le voyant incroyablement frapper le ballon dans le filet de 35 mètres dehors.

Il a passé les quatre dernières années de sa carrière à Milan, les aidant à remporter un autre titre Scudetto, leur premier en 11 ans, lors de la saison 2021/22. L’absence de médaille de vainqueur de la Ligue des champions a été le seul « échec » notable de son incroyable carrière.

Ibrahimovic a remporté 122 sélections pour la Suède, marquant 62 buts.

Il possède également un certain nombre d’honneurs individuels à son nom, dont le prix Puskas, pour un incroyable coup de tête contre l’Angleterre.

Ibrahimovic a également remporté trois prix de footballeur de l’année en Serie A, trois prix de joueur de l’année en Ligue 1 et des places à Milan et au Temple de la renommée du PSG.

Au milieu de tout l’éclat sur le terrain, il y avait aussi sans doute le plus grand personnage du jeu à Ibrahimovic.

Dès les premières années de sa carrière, il était un grand franc-tireur du jeu ayant apparemment refusé de déménager à Arsenal car il sentait qu’un procès pour un contrat était en dessous de lui, prononçant les mots emblématiques : « Zlatan ne fait pas d’auditions ».

Ibrahimovic a même fait inclure son propre mot dans le dictionnaire suédois. En 2012, le verbe Zlatanera (à Zlatan) a été inclus, signifiant « dominer ».

Dans le style classique d’Ibrahimovic, il a répondu aux fans de Hellas Verona qui l’ont hué alors qu’il annonçait sa retraite : « Continuez à huer. C’est le plus grand moment de votre année en me voyant. »