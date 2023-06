Zlatan Ibrahimovic prend sa retraite du football après la victoire de l’AC Milan

L’attaquant de l’AC Milan et de la Suède, Zlatan Ibrahimovic, a déclaré dimanche qu’il avait décidé de mettre un terme à sa carrière de footballeur.

Le contrat milanais de 41 ans expire fin juin et ne sera pas renouvelé après une saison en proie à des blessures, ce qui l’a incité à mettre fin à une carrière remarquable et réussie.

Ibrahimovic est arrivé à Milan pour son deuxième passage avec le club début 2020, après avoir remporté le Scudetto avec eux en 2011, et les a aidés à remporter à nouveau le titre la saison dernière.

L’attaquant prolifique, qui a marqué 561 buts pour le club et le pays au cours de sa carrière, avait les larmes aux yeux alors que les supporters milanais déployaient une bannière géante à une extrémité disant « Au revoir » et scandaient son nom. Ibrahimovic a mis ses mains en coupe en forme de cœur et a fait des bisous aux fans.

Il y avait aussi une cérémonie spéciale qui lui était dédiée après le match, les joueurs et le personnel de Milan lui donnant une garde d’honneur alors qu’il entrait sur le terrain.

« Je dis au revoir au football, mais pas à vous », a-t-il déclaré après avoir été fêté par la foule de San Siro après la victoire 3-1 de Milan sur Hellas Verona lors de leur finale de saison.

L’attaquant a commencé sa carrière professionnelle au Malmo FF en 1999 et est parti pour l’Ajax Amsterdam en 2001 avant de se lancer dans une carrière qui a inclus des équipes européennes de premier plan telles que Manchester United, le Paris Saint-Germain, l’Inter Milan et Milan.

Ibrahimovic, le meilleur buteur suédois de tous les temps avec 62 buts en 121 matches, a quitté l’équipe nationale après l’Euro 2016 mais est revenu en 2021 pour sa campagne de qualification pour la Coupe du monde infructueuse. Il a marqué le plus de buts de sa carrière avec le PSG, marquant 156 fois en 180 matches, tout en trouvant le fond du filet 53 fois en 55 matchs joués pour le LA Galaxy en MLS.