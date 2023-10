Zlatan Ibrahimovic n’est pas satisfait du transfert des stars européennes en Arabie Saoudite

Sur les traces de Cristiano Ronaldo, plusieurs stars du football interclubs européen ont déménagé cet été leurs bases en Arabie Saoudite. Zlatan Ibrahimovic, qui a fait ses adieux au football professionnel début juin, a donné son avis sur le sujet.

Lors d’une interaction avec Piers Morgan, Ibrahimovic a révélé qu’il avait également reçu des offres de la Saudi Pro League. La légende suédoise les a ignorés car il souhaitait passer la phase crépusculaire de sa carrière en Europe. Après un passage réussi avec le LA Galaxy de la Major League Soccer (MLS), Ibrahimovic est retourné en Europe en 2019, rejoignant l’AC Milan pour la troisième fois.

« J’ai également reçu une offre de la Chine. J’ai également reçu une offre de l’Arabie Saoudite, mais la situation est la suivante : que veux-tu ? Quels objectifs avez-vous ? J’ai dit avant de commencer, que certains joueurs devaient terminer leur carrière sur la grande scène parce que c’est le haut de votre carrière », a déclaré Ibrahimovic sur Piers Morgan Uncensored.

Ronaldo a rejoint Al-Nassr de la Saudi Pro League en janvier après avoir mis fin à ses liens avec Manchester United. Le groupe de footballeurs qui s’est envolé pour ce pays du Golfe cet été comprend de grands noms comme la star brésilienne Neymar et le vainqueur du Ballon d’Or en titre Karim Benzema. Après avoir remporté cinq titres de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain, Neymar mène désormais la ligne avant d’Al Hilal. Pendant ce temps, Benzema a rejoint Al Ittihad après avoir mis fin à une carrière de deux décennies au Real Madrid.

Zlatan Ibrahimovic pense cependant que ce n’était pas une décision judicieuse de la part de Neymar ou de Benzema.

Ibrahimovic a déclaré : « Il faut se souvenir de vous pour votre talent, pas pour ce que vous avez gagné. Parce que si on se souvenait de vous de la manière opposée, ce pour quoi nous nous entraînons chaque jour, ce pour quoi nous sommes reconnus, c’est notre talent et c’est pour cela que vous voulez qu’on se souvienne de vous. Je pense donc que certains joueurs qui atteignent un certain niveau doivent s’arrêter à un certain stade, et c’est la grande étape. On ne peut pas descendre à un niveau inférieur et terminer sa carrière autrement. Mais certains joueurs avaient besoin de situations où ils pouvaient gagner beaucoup d’argent parce qu’ils n’en gagnaient pas assez.

Le joueur de 42 ans semblait cependant satisfait de la croissance récente des ligues de football les moins populaires comme la SPL et la MLS.

Au cours de son illustre carrière, Ibrahimovic a disputé 827 matches toutes compétitions confondues, représentant plusieurs grandes équipes européennes. Il compte 496 buts et 205 passes décisives à son actif.

