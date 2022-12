Zlatan Ibrahimovic dit que Lionel Messi remporte la Coupe du monde 2022 “déjà écrit”

Zlatan Ibrahimovic a soutenu Lionel Messi pour guider l’Argentine (s’ouvre dans un nouvel onglet) à la coupe du monde 2022 (s’ouvre dans un nouvel onglet) gloire, insistant sur le fait que son ancien barcelonais (s’ouvre dans un nouvel onglet) son coéquipier “gagnera” le plus grand prix du football pour la première fois – lors de ce qui est attendu pour sa dernière finale.

Depuis qu’elle a perdu de manière choquante son match d’ouverture du tournoi contre l’Arabie saoudite, l’Argentine n’a pas regardé en arrière, battant le Mexique et la Pologne pour dominer son groupe, puis éliminant l’Australie en huitièmes de finale ; et survivre à un retour tardif des Pays-Bas pour remporter un quart de finale très fougueux aux tirs au but.

Messi a été impliqué dans six des neuf buts de son pays au Qatar jusqu’à présent, inscrivant quatre buts (dont l’un des buts du tournoi, un tir à longue portée contre le Mexique) et fournissant deux passes décisives.

Il n’est pas exagéré de dire que l’Argentine ne serait pas en demi-finale – où elle affrontera la Croatie (s’ouvre dans un nouvel onglet) mardi soir – sans que le septuple récipiendaire du Ballon d’Or ne tire les ficelles.

Croire en plus de magie Messi : Zlatan Ibrahimovic (Crédit image : Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Et Ibrahimovic – qui n’était pas présent au Qatar car la Suède n’a pas réussi à se qualifier – pense que les stars se sont alignées pour que Messi, maintenant âgé de 35 ans, puisse enfin mettre la main sur le trophée de la Coupe du monde.

S’exprimant avant les demi-finales, l’AC Milan (s’ouvre dans un nouvel onglet) attaquant – toujours aussi fort à 41 ans – a dit (s’ouvre dans un nouvel onglet):

“Je pense que c’est déjà écrit qui va gagner [the World Cup] – et vous savez de qui je parle. Je pense que Messi soulèvera le trophée; c’est déjà écrit.”

Si l’Argentine dépasse la Croatie – qui a assommé le Brésil lors d’une fusillade pour atteindre ce stade – elle organisera la deuxième finale de Coupe du monde de la carrière de Messi.

Le premier en 2014 s’est soldé par un déchirement pour le joueur largement considéré comme le plus grand de tous les temps, l’Albiceleste s’étant incliné 1-0 face à l’Allemagne dans le temps additionnel.