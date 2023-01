Zlatan Ibrahimovic déçu par les vainqueurs de la Coupe du monde argentine “mal comportés”

Zlatan Ibrahimovic affirme que les joueurs argentins ne méritent aucun respect pour leur comportement lors de la finale de la Coupe du monde 2022 et estime que la récolte actuelle ne remportera plus le trophée.

L’Argentine, inspirée par Lionel Messi, a battu la France lors d’une finale épique au Qatar le mois dernier pour devenir championne du monde pour la troisième fois – mais l’occasion a été quelque peu gâchée par les accusations de “comportement offensant” de certains membres de l’équipe de l’Albiceleste, incitant la FIFA à ouvrir une enquête (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Les bouffonneries d’Emi Martinez ont été les plus notables: après sa tactique de perturbation (finalement réussie) alors que l’équipe de Lionel Scaloni gagnait aux tirs au but, le gardien de but a fait un geste grossier aux caméras de télévision après avoir reçu le prix Golden Glove. De plus, Martinez faisait partie d’un certain nombre de joueurs argentins surpris en train de se moquer de la star française Kylian Mbappe alors qu’ils célébraient leur triomphe.

Martinez célèbre sa victoire au Gant d’or à sa manière… (Crédit image : Marc Atkins/Getty Images)

Et tout cela a laissé Ibrahimovic – qui était présent au stade Lusail pour la finale – moins qu’impressionné. Parler à France Inter (citations via But), l’attaquant de l’AC Milan – qui fut brièvement coéquipier de Messi à Barcelone – m’a dit (s’ouvre dans un nouvel onglet):

“Messi est considéré comme le meilleur joueur de l’histoire, j’étais sûr qu’il allait gagner. Ce qui va se passer, c’est que [Kylian] Mbappe gagnera quand même une Coupe du monde.

“Je ne m’inquiète pas pour [Messi]; Je m’inquiète pour les autres dans [the] Argentine [squad] car ils ne gagneront plus rien. Messi a tout gagné et on se souviendra de lui, mais les autres qui se sont mal comportés, on ne peut pas respecter ça.

“Cela vient de moi, en tant que joueur professionnel de haut niveau : c’est un signe que vous gagnerez une fois, mais que vous ne gagnerez plus. Vous ne gagnez pas comme ça.”