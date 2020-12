L’attaquant de l’AC Milan Zlatan Ibrahimovic a déclaré que se remettre de la grave blessure au genou qu’il avait subie à Manchester United il y a trois ans avait alimenté son désir de prolonger sa carrière de joueur et qu’il n’était pas encore prêt à raccrocher ses crampons.

Largement considéré comme le plus grand joueur de Suède, Ibrahimovic est arrivé à Old Trafford en 2016 après avoir remporté des titres de champion avec le club néerlandais de l’Ajax, les clubs italiens de la Juventus, de l’Inter et de l’AC Milan, le Barcelone espagnol et le géant français Paris St Germain.

Mais son passage à United a été gâché par une blessure menaçant sa carrière en 2017 qui l’a empêché de jouer pendant près d’un an.

Le joueur de 39 ans a rejoint Milan en janvier après deux saisons avec le LA Galaxy de la Major League Soccer, et a prospéré à son retour, marquant 10 buts cette saison pour hisser l’équipe de Stefano Pioli au sommet du classement.

« Après ma blessure, je me suis dit que tant que je peux jouer au football, je veux jouer », a déclaré Ibrahimovic à la BBC. «Lorsque vous jouez à ce niveau, tout est question de performance. Si vous jouez, si vous apportez des résultats, vous êtes toujours au sommet.

«Dès que vous ne faites pas cela, quelqu’un d’autre viendra jouer. J’aime cette pression, je ne veux pas être ici à cause de ce que j’ai fait avant. Je suis ici à cause de ce que je fais actuellement. C’est pourquoi je fais ressortir le meilleur chaque jour. Je continuerai jusqu’à ce que je ne puisse plus faire ces choses.

Milan a quatre points d’avance sur Sassuolo, deuxième, avec un match en cours alors qu’ils cherchent leur premier titre de champion depuis 2010-11.

« Nous sommes dans une forme incroyable – nous allons très bien », a ajouté Ibrahimovic. « Mais nous n’avons toujours rien gagné, nous devons garder cela à l’esprit. »