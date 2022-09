Zlatan Ibrahimović dans le dernier film de la série française Astérix

Zlatan Ibrahimović est désormais dans la bande-annonce de ses débuts au cinéma pour le dernier français Astérix film. À juste titre, il est un conquérant romain qui semble célébrer une victoire. Les fans de football n’en attendraient pas moins de l’homme qui s’est autrefois présenté comme Dieu.

Bien que l’attaquant soit davantage connu pour ses réalisations passées, il joue en fait toujours. Zlatan fait partie de l’AC Milan, comme il l’était la saison dernière lorsque le Rossoneri remporte le Scudetto. Pourtant, il est plus un leader que quelqu’un qui joue réellement. En fait, il n’a pas encore comparu pour l’AC Milan dans la campagne en cours. La saison dernière, il a fait 27 apparitions en Serie A et en UEFA Champions League. Il a marqué huit buts et fait trois passes décisives.

Le Suédois de bientôt 41 ans a la découpe de quelqu’un qui peut passer du sport à l’écran. Auparavant, Ibrahimović a joué pour LA Galaxy, une décision qui a certainement accéléré sa popularité aux États-Unis. Si son prochain premier film est une œuvre française, c’est néanmoins une chance d’apparaître à l’écran. Cela élargit son horizon pour l’avenir, avec ses jours de jeu qui se terminent.

Zlatan Ibrahimovic au cinéma

Le film qui aura l’honneur d’amener Zlatan au cinéma est Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu. Il s’agit du cinquième volet de la série Astérix et Obélix. Pour ceux qui ne connaissent pas les films, la série Astérix est une comédie sur les guerriers gaulois combattant l’Empire romain. Ce n’est en aucun cas historiquement exact, bien qu’il se déroule pendant l’empire romain.

Le film fait ses débuts en 2023, mais la première bande-annonce intéresse très tôt les fans de football.

Zlatan Ibrahimović ne jouera probablement pas un rôle trop important dans le prochain film. Cependant, si la bande-annonce est une indication, le public obtiendra au moins du temps d’écran du joueur de football le plus reconnaissable de Suède. Un petit lob effronté avec un casque est quelque chose d’une compétence de football. Son utilisation pour renverser un ennemi, moins utile au football.

Cependant, si un joueur peut réussir, ce serait Zlatan.