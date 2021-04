Zlatan Ibrahimovic a de nouveau fait la une des journaux pour des raisons non liées au football lundi après avoir été apparemment photographié dans un restaurant milanais alors que la ville était bloquée par un coronavirus. Le site d’information italien Fanpage a publié des photos qu’il dit avoir été prises dimanche à midi de l’avant de l’AC Milan avec des amis, le tout sans masque et entouré de verres à vin, dans le restaurant qui aurait dû être fermé aux dîners sur place. Dimanche était le dernier jour de verrouillage dans la région de Lombardie où se trouve Milan et dans plusieurs autres régions où les statistiques de contagion s’amélioraient. La Lombardie sera reclassée d’une zone «zone rouge» à une zone «orange», où les gens font face à moins de bordures de voyage, les magasins peuvent rouvrir, bien qu’une interdiction de manger dans les bars et les restaurants demeure.

Une source de l’entourage d’Ibrahimovic a affirmé à l’AFP que l’attaquant suédois était là pour une «réunion de travail», tandis que le propriétaire du restaurant Tano Simonato a déclaré à Fanpage que le groupe, qui, selon lui, comprenait également l’ancien joueur milanais Ignazio Abate, n’avait pas mangé dans le restaurant. .

« Ils n’ont pas mangé, en tant qu’amis, nous avons bu un verre de vin », a déclaré Simonato, cité par Fanpage.

Les photos ont également suscité la controverse parce qu’à l’automne, Ibrahimovic, qui a contracté Covid-19 en septembre, a encouragé la distanciation sociale et le port du masque pour le gouvernement régional de Lombardie.

Cela a été un début d’année chargé pour Ibrahimovic, qui a joué pour Milan depuis son retour dans le club de Serie A au milieu de la saison dernière.

En mars, il a co-organisé le festival de musique italien de Sanremo et en janvier, il a été accusé de racisme après avoir nargué l’attaquant de l’Inter Milan Romelu Lukaku en évoquant le vaudouisme.

Il a également eu une dispute avec la superstar américaine du basket Lebron James en février lorsqu’il a déclaré que les athlètes devraient «rester en dehors» de la politique, mentionnant James par son nom et l’appelant pour son activisme politique.

L’attaquant des Los Angeles Lakers James a répondu en disant qu’il était «le mauvais gars à qui s’adresser parce que je fais mes devoirs».

James a aidé à fonder l’organisation More Than a Vote qui a augmenté le taux de participation dans les zones noires lors de l’élection présidentielle américaine de novembre, en organisant plus de 40 000 volontaires pour travailler aux urnes.

Ibrahimovic a marqué 15 fois en 17 matches de Serie A cette saison, mais a été expulsé lors de la victoire 3-1 de samedi à Parme.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici