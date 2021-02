Zlatan Ibrahimovic à LeBron James

La star de l’AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, a critiqué LeBron James et d’autres jeudi pour leur activisme dans ce que l’ancienne star de LA Galaxy a appelé «politique».

S’exprimant dans une interview pour l’UEFA pour Discovery + en Suède jeudi, l’attaquant franc a déclaré que s’il admirait le talent de James, c’est une « erreur » lorsque les athlètes sortent de leur voie et s’impliquent socialement et politiquement.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Diffusez les matchs de Serie A sur ESPN +

« [LeBron] est phénoménal dans ce qu’il fait, mais je n’aime pas quand les gens ont un certain statut, ils vont faire de la politique en même temps « , a déclaré Ibrahimovic. » Faites ce que vous êtes bon. Faites la catégorie que vous faites. Je joue au football parce que je suis le meilleur dans le football.

« Je ne fais pas de politique. Si j’étais un politicien politique, je ferais de la politique. C’est la première erreur que font les gens lorsqu’ils deviennent célèbres et qu’ils acquièrent un certain statut. Restez en dehors. Faites simplement ce que vous faites. mieux parce que ça n’a pas l’air bien. «

James a été une force de changement social et d’action politique. Son organisation More Than a Vote a attiré plus de 42 000 volontaires pour travailler dans les bureaux de vote pour l’élection de novembre, a aidé certains à regagner leur droit de vote et a poussé à la participation des Noirs et des jeunes électeurs.

Il s’est également concentré sur sa ville natale d’Akron, dans l’Ohio.

L’école I Promise qu’il a ouverte en 2018 compte désormais plus de 450 élèves de la troisième à la sixième année. Lorsque la pandémie a fermé l’école, James et son équipe ont veillé à ce que les élèves reçoivent des repas chauds à domicile – même des repas complets de Thanksgiving. Un projet de logement abordable pour 50 familles a vu le jour cette année. Et ce mois-ci, des plans pour House Three Thirty (un clin d’œil à l’indicatif régional d’Akron) ont été annoncés, détaillant comment James va offrir des choses comme des programmes de santé financière familiale accessibles, une formation professionnelle et un espace de rassemblement communautaire.

Zlatan Ibrahimovic a courtisé la controverse tout au long de sa carrière. MIGUEL MEDINA / AFP via Getty Images

« Je sais toujours ce que je fais sur le terrain, et évidemment, je donne tout au jeu », a déclaré James à l’Associated Press en décembre. « Mais je peux avoir un plus grand impact sur le sol en ce moment, plus que je ne le peux sur le sol. Et je veux continuer à inspirer les gens avec ma façon de jouer au basket-ball. Mais il y a tellement plus de choses que je peux faire. sur le sol pour aider à cultiver les gens, inspirer les gens, rassembler les gens, les autonomiser. «

Son franc-parler n’a cependant pas toujours été bien accueilli. En février 2018, un éminent commentateur conservateur lui a dit de «se taire et de dribbler» en réponse à ses «discours politiques».

Ibrahimovic a fait la une des journaux pour des buts acrobatiques, des vantards et des controverses sur le terrain tout au long de sa carrière de footballeur très réussie.

En janvier, il a été accusé de racisme à la suite d’un affrontement avec Romelu Lukaku de l’Inter Milan lors d’un affrontement en quart de finale de la Coppa Italia. Ibrahimovic, qui se réfère souvent à lui-même à la troisième personne, a été accusé d’avoir utilisé un langage offensant lors de sa dispute avec Lukaku et a ensuite publié un message sur les réseaux sociaux réitérant qu’il était contre le racisme, son entraîneur soutenant plus tard ses affirmations.

Les informations de l’Associated Press ont été utilisées dans ce rapport.