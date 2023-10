Zlatan Ibrahimovic a défié les ordres de Pep Guardiola dans une querelle avec le patron de Barcelone de l’époque de « baiser avec lui »

Zlatan Ibrahimovic a parlé de sa querelle avec Pep Guardiola à Barcelone et de la façon dont il a défié les ordres de son manager.

Zlatan a signé pour les géants catalans dans le cadre d’un accord à succès avec l’Inter Milan en 2009.

3 Ibrahimovic a parlé de sa querelle avec Guardiola Crédit : TalkTV

L’équipe de Guardiola venait de remporter le triplé, mais n’a finalement passé qu’une seule saison au club avant d’être prêtée à l’AC Milan.

S’exprimant sur Piers Morgan Uncensored, Ibrahimovic a révélé qu’un de ces différends l’avait vu garer une Ferrari devant le bureau de Guardiola.

Zlatan, qui a révélé que l’entraîneur lui avait dit que les joueurs ne venaient pas au club avec des Ferrari, a expliqué : « Mais j’ai remarqué qu’il ne s’agissait plus de jouer pour moi. À mon avis, il s’est senti offensé que je lui dise que j’avais besoin de plus d’espace dans la façon dont je voulais jouer. »

Piers a demandé : « Il vous punissait ?

ZIatan a répondu : « Ce qui n’était pas grave, c’est lui l’entraîneur. Mauvais résultats, il part, le joueur reste, et je respecte ça, mais soyez ouvert avec moi, soyez direct avec moi pour qu’on se comprenne.

« Quatrième match, banc, puis j’ai commencé à faire du bruit parce que ça ne me convenait plus. Maintenant, je suis sur le banc à cause d’une situation que j’ai créée non pas par mon propre choix, à cause des gens au-dessus de lui, parce que pour eux j’étais un gros investissement.

«Le quatrième match, j’amène ma putain de Ferrari, j’amène Enzo Ferrari, et je savais que cela créerait une autre situation. J’ai donc garé la voiture devant son bureau. Alors tu me baises, je te baise, c’était ma devise.

Piers a demandé : « Vous l’avez garé devant son bureau ?

3 Guardiola et Zlatan ne s’entendent pas à Barcelone Crédit : AFP-Getty

3 Guardiola a remporté 14 trophées en tant qu’entraîneur de Barcelone Crédit : AFP ou concédants de licence

Il a expliqué : Devant son bureau. J’ai dit : ‘Tu veux jouer avec le feu ? Je t’apporterai du feu, mais je te brûlerai. Évidemment, c’est lui l’entraîneur, car ce qui punit le plus les joueurs, le joueur s’il ne joue pas, parce qu’évidemment vous voulez jouer, mais le patron est l’entraîneur. Mais à ce moment-là, j’ai compris que ça ne se passerait pas bien.

Piers a déclaré : « Comment a-t-il réagi lorsque vous avez garé votre Ferrari dehors ? »

ZIatan a conclu : « Il ne me dirait rien, car il m’éviterait. »

