Zlatan est de retour! Man United contre Milan en Ligue Europa ramène Ibrahimovic à Old Trafford

Le tirage au sort des huitièmes de finale de l’UEFA Europa League a eu lieu à Nyon, en Suisse, vendredi, et parmi ces bols en Perspex du destin, un blockbuster d’un match a été sélectionné: Manchester United contre AC Milan.

Les deux clubs ont un excellent pedigree en ce qui concerne le football européen, remportant la Ligue des champions à 10 reprises, mais c’est la première fois qu’ils s’affrontent dans une autre compétition de l’UEFA.

11 – Le match aller sera la 11e rencontre entre Manchester United et l’AC Milan en compétition européenne, les 10 rencontres précédentes se déroulant en Coupe d’Europe / Ligue des champions. Déchu. #UELdraw pic.twitter.com/dDPyoTV3PT – OptaJoe (@OptaJoe) 26 février 2021

United et Milan ne se sont affrontés que six fois lors de matches compétitifs, l’un des cas les plus célèbres ayant eu lieu lors des demi-finales 2007 lorsque Kaka a marqué un magnifique but en solo (avec, il faut le dire, l’aide d’une défense sous-optimale).

Souvenirs de United vs Milan dans le #UCL @KAKA 🙌 https://t.co/aS2KbADnnA pic.twitter.com/QlCEOlJO5z – Ligue des champions de l’UEFA (@ChampionsLeague) 26 février 2021

L’équipe de Sir Alex Ferguson a gagné 3-2 à domicile au match aller, mais un brillant doublé de Kaka a finalement assuré que le Rossoneri a avancé avec une victoire globale de 5-3, maintenant L’emprise face à face des géants italiens sur les Red Devils.

4 – Manchester United a été éliminé de quatre de ses cinq matches à élimination directe de l’UEFA contre l’AC Milan – aucune équipe n’a éliminé les Red Devils plus souvent (également le Real Madrid, 4). Des ennemis. #UELdraw pic.twitter.com/Fly56WhSNW – OptaJoe (@OptaJoe) 26 février 2021

Cependant, ce n’est pas comme si Milan l’avait toujours fait à sa manière, avec les huitièmes de finale de la Ligue des champions 2010 en sont un bon exemple.

Un autre classique européen 🔜❓ 🔥 Milan 2-3 Manchester United, 2010: ⏰0⃣3⃣ Ronaldinho

⏰3⃣6⃣ Scholes

⏰6⃣6⃣ Rooney

⏰7⃣4⃣ Rooney

⏰8⃣5⃣ Seedorf #UCL https://t.co/aS2KbADnnA pic.twitter.com/0QJCE4rcTt – Ligue des champions de l’UEFA (@ChampionsLeague) 26 février 2021

Il y a une raison pour laquelle Sir Alex Ferguson est considéré comme le plus grand manager de tous les temps. Man United a battu cette équipe de l’AC Milan 7-2 au total en 2010 😳 pic.twitter.com/7C4wftJJ4I – ESPN FC (@ESPNFC) 26 février 2021

United a une expérience assez récente de ce qu’il faut pour gagner la Ligue Europa après avoir remporté le tournoi il y a quatre ans.

La gloire est venue en 2016-2017 lorsqu’un certain Zlatan Ibrahimovic, au cours de la première de ses deux saisons à Old Trafford, a aidé les Red Devils à traverser les dernières étapes de la compétition pour rater la finale en raison d’une blessure au genou.

Célèbre, Ibrahimovic a assisté à la finale avec des béquilles mais il a quand même réussi à célébrer la victoire 2-0 sur l’Ajax à Stockholm avec un vrai enthousiasme.

Man United contre AC Milan en Ligue Europa les 16 derniers. Le retour de Zlatan 🍿 pic.twitter.com/XtuQQxweKc – ESPN FC (@ESPNFC) 26 février 2021

Cependant, Ibra avait déjà apporté une contribution révélatrice cette saison. Il a marqué le but gagnant lors de ses débuts à United, une victoire 2-1 contre Leicester City pour remporter le bouclier communautaire d’ouverture de la saison à Wembley, et il a également marqué deux buts lors de la victoire 3-2 sur Southampton en finale de la Coupe EFL.

🦁 🗓️ Cela fait 4️⃣ ans depuis @Ibra_Official ramené à la maison le gagnant à Wembley! 🏆#MUFC #GoalOfTheDay pic.twitter.com/s8fcLKDfs7 – Manchester United (@ManUtd) 26 février 2021

Au total cette saison, Ibrahimovic a été directement impliqué dans 37 buts en 46 matchs toutes compétitions confondues pour United lors de la campagne 2016-17, marquant 28 buts et fournissant neuf passes. Malheureusement, sa deuxième saison à Old Trafford a été écourtée par une blessure et il n’a marqué que une fois en sept apparitions en 2017-2018 avant qu’un sortilège ne permette de se remettre complètement et de se lancer dans un sort chargé de buts en MLS avec LA Galaxy.

Zlatan Ibrahimović a été directement impliqué dans 37 buts en 46 matchs pour Man Utd en 2016-17: ◉ 28 buts

◉ 9 passes décisives Il revient à Old Trafford. #UELdraw pic.twitter.com/3uDcY1MAbP – Football Squawka (@Squawka) 26 février 2021

Désormais âgé de 39 ans, l’attaquant suédois reviendra pour affronter son ancien club avec Milan lorsque les deux poids lourds s’affronteront en phase à élimination directe 2020-21. Il reviendra à Old Trafford dans l’espoir de faire des ravages similaires sur plusieurs de ses anciens coéquipiers.

Pogba 🤝 Zlatan Le Lion revient à Old Trafford 🦁 pic.twitter.com/YUmGaSaUQg – ESPN Royaume-Uni (@ESPNUK) 26 février 2021

En effet, Eric Bailly doit craindre le pire après, pendant leur temps ensemble en tant que coéquipiers, oser donner un coup de pied à Ibra dans le dos et fuir la scène avant que ce dernier – une ceinture noire de Taekwondo, rien de moins – puisse se venger.

Au moins, Bailly évitera probablement d’avoir à affronter Ibra – sur le terrain du moins – car il n’a pas commencé trop de matches cette saison. Ce sera donc probablement d’autres défenseurs de United qui redouteront de devoir contenir un attaquant qui, malgré ses années d’avancement, a encore marqué 16 buts en 20 apparitions cette saison.

Quand vous réalisez que vous allez devoir marquer Zlatan Ibrahimovic – DEUX FOIS! Manchester United a fait match nul contre l’AC Milan lors des 16 derniers matchs de la Ligue Europa. pic.twitter.com/3iPutoaCdJ – BenchWarmers (@BeWarmers) 26 février 2021

Cette cravate sera celle qui ravira les deux groupes de fans, en particulier les fans de United qui pourront voir leur ancienne star reprendre le terrain d’Old Trafford. C’est juste dommage que aucun d’entre eux ne sera là pour le voir en personne.