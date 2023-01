Zion Williamson manquera au moins trois semaines avec une tension aux ischio-jambiers

Asssociation nationale de Basketball Il ya 1 heure

L’attaquant vedette des Pélicans de la Nouvelle-Orléans, Zion Williamson, manquera au moins les trois prochaines semaines en raison d’une blessure aux ischio-jambiers droits qu’il a subie contre les 76ers de Philadelphie lundi. Williamson a déjà raté huit matchs cette saison.

Williamson, le choix n ° 1 du repêchage de la NBA 2019, a eu une carrière en proie à des blessures. Avant le début de sa saison recrue, Williamson a subi une déchirure du ménisque qui l’a tenu à l’écart jusqu’en janvier. Alors qu’il a disputé 61 matchs la saison suivante, il a raté l’intégralité de la campagne 2021-22 en raison d’une fracture du pied droit.

Williamson a été très productif depuis qu’il s’est remis de sa fracture du pied, avec une moyenne de 26 points par match en 29 apparitions pour les Pélicans cette saison, mais sa dernière blessure est un autre revers malheureux pour lui et la Nouvelle-Orléans.

[Related: How Zion Williamson tuned out the body shamers and came back stronger]

Avec un délai de trois semaines pour une simple évaluation, le plus tôt Williamson sera autorisé à reprendre les activités de basket-ball à contact complet est le 24 janvier. Les Pélicans ont une fiche de 6-2 sans Williamson cette saison.

Les Pélicans joueront le premier d’une longue série de matchs sans Williamson mercredi, lorsqu’ils affronteront les Rockets de Houston à 20 h HE. La Nouvelle-Orléans est la tête de série n ° 3 de la Conférence Ouest avec un dossier de 23-14.

Les meilleures histoires de FOX Sports :