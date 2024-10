Zion Williamson et Ja Morant pourront-ils atteindre leur « potentiel » après des années de démarrages et d’arrêts ?

NASHVILLE, Tennessee — Les équipes NBA respectives de Zion Williamson et Ja Morant ont ouvert leur camp d’entraînement la semaine dernière dans la capitale de la musique country ; Les Pélicans de la Nouvelle-Orléans de Williamson se trouvent à quelques pas de Music Row sur le campus de l’Université de Belmont et les Grizzlies de Memphis de Morant dans un lycée privé chic à environ 24 km au sud-ouest du centre-ville.

Williamson et Morant sont arrivés à Nashville à des endroits presque étrangement similaires dans leur carrière, compte tenu de la proximité de leur enfance (ils ont grandi à environ une heure l’un de l’autre en Caroline du Sud) et de leurs positions élevées dans le repêchage de la NBA 2019. Williamson, bien sûr, est devenu n°1 en juin contre les Pels, avec Morant juste derrière lui au n°2 à Memphis.

Six saisons plus tard, ils sont devenus des All-Stars de la NBA et des « stars » dans un sens plus large du terme, mais tous deux ont enduré suffisamment de problèmes (blessures ou autres) pour que beaucoup se demandent s’ils atteindront leur plein potentiel en tant que prochains véritables. grandes superstars du basket américain.

« Je ne pense pas qu’aucun d’entre nous connaisse vraiment son potentiel », a déclaré l’entraîneur des Pélicans Willie Green à propos de Williamson, alors que le tonnerre des dribbles et le bruissement des filets résonnaient dans le Curb Event Center de Belmont le premier jour du camp d’entraînement. « Ici, nous croyons en lui. Quand il joue, il est aussi dominant que n’importe qui dans la NBA.

En répondant à la même question à propos de Morant, l’entraîneur de Memphis, Taylor Jenkins, a déclaré : « Il est facile de dire des choses comme « le ciel est la limite », « Temple de la renommée », « champion ». J’espère pouvoir souhaiter que ce genre de choses existe.

« Je pense qu’il a montré des tonnes de croissance cet été, même l’année dernière », a déclaré Jenkins. « Mais je pense qu’il peut être l’un des grands qui ont joué à ce jeu en raison de combien il l’aime et de combien il investit dans le métier.

Williamson a 24 ans et a joué plus de matchs l’année dernière (70) que lors de toute autre saison de la NBA, mais il a dû répondre à des questions sur sa condition physique et le rôle qu’elle a continué à jouer dans sa relative incapacité à rester en bonne santé. Il avait été All-Star l’année précédente, bien qu’il n’ait participé qu’à 29 matchs, et la saison précédente avait été entièrement perdue – Williamson avait tout raté à cause d’une blessure persistante au pied. Sa meilleure saison complète en NBA a été, et est toujours, sa deuxième, lorsqu’il a affiché des sommets en carrière en points (27,0) et en rebonds (7,2) par match.

La saison dernière s’est terminée de manière terrible et poétique pour Williamson ; lors d’un match du Play-In Tournament contre les Lakers de Los Angeles, il a récolté 40 points et 11 rebonds, mais a raté les dernières minutes de l’éventuelle défaite en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

Morant, 25 ans, a été la recrue de l’année en fuite en 2020 tandis que Williamson a à peine joué (seulement 29 matchs en raison d’une blessure). Les blessures ont coûté cher à Morant au cours de chacune de ses cinq saisons, mais il était néanmoins en train de devenir une star prête pour les plus grandes étapes de la NBA au cours des années 3 et 4, lorsqu’il était deux fois All-Star avec une moyenne de plus de 25 points et presque à lui seul. accélérer la reconstruction des Grizzlies.

Après le All-Star Game en 2023, la carrière de Morant prend un tournant. La ligue l’a suspendu à deux reprises pour avoir brandi une arme à feu sur les réseaux sociaux. Neuf matchs seulement après son retour de la deuxième suspension, qui couvrait les deux premiers mois de la saison dernière, Morant a subi une blessure à l’épaule qui a nécessité une opération chirurgicale de fin de saison et l’a limité à seulement neuf matchs.

Aucun des deux joueurs ne faisait partie de l’équipe américaine l’été dernier pour les Jeux olympiques de Paris, une équipe de 12 stars qui a été constituée non seulement pour remporter l’or (ce qu’elle a fait), mais aussi pour signaler le passage du flambeau de LeBron James, Kevin Durant et Stephen Curry à un prochaine génération de super talents américains.

« S’ils (l’équipe américaine) avaient appelé, vous savez, j’aurais certainement répondu, mais je suppose que ce n’était pas mon moment, ce qui est OK », a déclaré Williamson la semaine dernière. « Ils sont allés là-bas et ont ramené de l’or à la maison, ce qui était formidable pour le pays. J’espère qu’en 2028, je serai prêt.

Williamson et Morant atteindre leur potentiel ne signifie pas vraiment faire partie de la prochaine équipe olympique, qui défendra l’or dans quatre ans à domicile à Los Angeles. Les deux joueurs sont si talentueux et dominants qu’ils sont des candidats évidents tant qu’ils sont en bonne santé et autrement dans les bonnes grâces de tout le monde lorsqu’il est temps de choisir la prochaine équipe. Et même s’ils ne sont pas à Los Angeles pour les prochains Jeux olympiques, aucun pays ne disposera d’un effectif aussi complet que l’équipe américaine.

« Nous aurons encore une grande chance de remporter l’or, mais ce ne sera pas facile », a déclaré une source d’USA Basketball. « Ja et Zion doivent être dans le mix. À l’avenir, j’espère qu’ils pourront se mettre sur la bonne voie et rester sur la bonne voie.

La raison pour laquelle Team USA (et l’absence de Williamson et Morant lors de la dernière itération) fait désormais partie de la discussion est que James, Curry et Durant considéraient leur course à Paris comme une « dernière danse ». Cela suggère qu’ils seront soit à la retraite, soit qu’ils ne joueront pas au niveau nécessaire pour devenir un olympien américain en 2028. Ainsi, d’ici là, trois joueurs qui ont été les meilleurs de la NBA pendant très, très longtemps pourraient disparaître. du sport, et on ne sait pas clairement qui parmi les stars nées aux États-Unis pourrait leur succéder.

Compte tenu du battage médiatique entourant Williamson à l’approche du repêchage de 2019 et du buzz généré par Morant au cours de ses quatre premières saisons, ils étaient les candidats évidents. Il est juste de se demander, cependant, après tout ce qui leur est arrivé à tous les deux, si l’un ou l’autre ira aussi loin.

« Absolument (il peut) », a déclaré Williamson. «Maintenant, je dois juste faire ma part et le montrer sur le terrain en restant en bonne santé et en réalisant de bons parcours en séries éliminatoires.

« Malheureusement, les blessures surviennent », a poursuivi Williamson. « Donc, comme je l’ai dit, je dois faire ma part et je ne le confie à personne d’autre. »

Williamson a mentionné que lui, Morant et Anthony Edwards des Minnesota Timberwolves et de l’équipe américaine étaient les jeunes joueurs qui, selon lui, étaient en mesure de devenir un jour les leaders américains de leur sport. Morant a eu la même chance de répondre à ces questions en L’Athlétisme mais déclina laconiquement ; Les porte-parole de l’équipe de Memphis ont précisé plus tard qu’il y avait un malentendu et que Morant se concentrait simplement sur les Grizzlies.

Le dernier MVP de la NBA né aux États-Unis était James Harden en 2018. Au cours des trois dernières années, le meilleur classement qu’un joueur américain ait obtenu dans le vote MVP était la quatrième place, alors que les superstars nées à l’étranger Nikola Jokić, Giannis Antetokounmpo, Luka Dončić et Joel Embiid (qui par hasard obtenu la citoyenneté américaine et joué pour l’équipe américaine l’été dernier) ont dominé le prix. Le Français Victor Wembanyama est le Rookie de l’année en titre, et deux Français – Zaccharie Risacher et Alex Sarr – ont remporté les deux premières places du repêchage NBA 2024.

Est-ce important ? D’une part, la ligue a établi des records de fréquentation la saison dernière et vient de signer un accord médiatique de 76 milliards de dollars avec ses joueurs les plus dominants (mais pas nécessairement les plus populaires) venant d’autres pays.

Mais les trois meilleures ventes de maillots NBA la saison dernière, selon les données de la ligue, appartenaient à trois Américains (Curry, James et Jayson Tatum), même si aucun d’entre eux ne figurait dans le top cinq du vote MVP. De plus, les Lakers (avec James) ont joué dans sept des 10 matchs les plus regardés de la NBA la saison dernière, et les Warriors (avec Curry) ont joué dans quatre des 10 meilleurs, selon le Sports Business Journal – même si aucune des deux équipes n’était particulièrement bien. Les deux équipes ont atterri dans le tournoi Play-In et les Warriors ne se sont pas qualifiés pour les séries éliminatoires.

L’idée de succéder à James, Curry et Durant lorsqu’ils prendront leur retraite ne consiste pas à supplanter Antetokounmpo, Dončić ou Wembanyama (ou le Canadien Shai Gilgeous-Alexander, finaliste MVP la saison dernière), mais simplement à les rejoindre dans ce premier niveau des stars les plus brillantes de la NBA.

« Pensez-y avec Joker (Jokić) et tous ces joueurs qui ne sont pas nés aux États-Unis, nous attirons des fans de ces endroits », a déclaré CJ McCollum, un autre coéquipier de Williamson à la Nouvelle-Orléans, qui est également président de l’Association nationale des joueurs de basket-ball. « Nous recevons davantage de joueurs de ces pays qui ont grandi en regardant (leurs stars natives de la NBA), et cela va améliorer notre jeu. C’est ce que nous voulons en fin de compte. Le parrainage va venir. Ces (stars étrangères) sont dans des publicités américanisées, elles ont des contrats de sponsoring aux États-Unis et à l’étranger.

« Donc, je pense que c’est l’un des aspects intéressants de notre jeu. »

Pour les joueurs américains de la NBA, il y a un facteur de fierté. Alors que les joueurs nés à l’étranger ont dominé les récentes courses MVP et que USA Basketball a perdu trois de ses quatre derniers matchs lors de la Coupe du Monde FIBA ​​2023 pour terminer quatrième, Durant a expliqué à ses coéquipiers olympiques à l’approche de Paris l’importance de remporter l’or comme moyen de gagner. montrant au reste du monde que les Américains étaient toujours au sommet du monde du basket-ball.

James est sans doute toujours le visage de la NBA mais aura 40 ans en décembre. Curry et Durant ont tous deux 36 ans. De leurs trois équipes, on attend le plus des Phoenix Suns de Durant – même s’ils ne sont pas favorisés pour figurer parmi les deux ou trois meilleures équipes de l’Ouest.

Tous les trois ont gagné leur place sur le manteau en accumulant des titres NBA et des MVP, et ils ont uni leurs forces l’été dernier pour apposer peut-être une dernière empreinte majeure sur leur héritage en remportant l’or olympique (une quatrième médaille d’or record pour Durant ; troisième pour James ; et d’abord pour Curry, qui n’avait jamais participé aux Jeux olympiques).

Leurs collègues américains sont conscients qu’un vide s’annonce.

« Il y a beaucoup de gens dans la ligue qui pensent à cela », a déclaré Brandon Ingram, coéquipier de Williamson chez les Pels et ancien coéquipier de James qui était également membre de l’équipe américaine pour la Coupe du monde 2023. «Je pense que ce sera bien pour quiconque occupe ce poste de suivre les conseils des gars qui les ont précédés et de voir leur approche du jeu. Il faut que ce soit quelqu’un avec la personnalité de LeBron, la personnalité de Kevin Durant, la personnalité de Steph Curry.

Williamson a un contrat de chaussures avec la marque Jordan et Morant est un athlète emblématique de Nike. Ils ont déjà remporté des contrats supermax et des places All-Star.

Mais si la course magique de l’équipe américaine vers l’or l’été dernier nous a appris quelque chose, c’est qu’il y aura bientôt de la place, tant en NBA que sur le plan international, pour que Williamson et Morant fassent bien plus.

(Illustration de Dan Goldfarb / L’Athlétisme; photos de Zion Williamson et Ja Morant : Sean Gardner, Jeff Dean / NBAE via Getty Images)