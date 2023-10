Zion Williamson adopte une approche sérieuse et « sans sourire » à l’ouverture du camp des Pélicans

Tandis que Zion Williamson posait pour des portraits, comme le font habituellement les joueurs de la NBA à la veille du camp d’entraînement, les photographes ont demandé à l’attaquant des Pélicans de la Nouvelle-Orléans s’il sourirait pour quelques clichés.

« Pas de sourires », a répondu Williamson.

Après quatre saisons définies en grande partie par la déception face à ses longues absences liées à des blessures et même par le ridicule concernant sa condition physique et sa vie sociale, Williamson s’est comporté comme un compétiteur avec, comme l’ont appelé certains coéquipiers, « une puce sur l’épaule ».

Lorsqu’on l’a interrogé sur ses objectifs pour cette saison, « gagner » a été sa réponse en un seul mot.

Interrogé sur une intersaison mouvementée au cours de laquelle il a été critiqué sur les réseaux sociaux par une actrice de vidéos pour adultes prétendant être un partenaire romantique éconduit, Williamson a répondu : « Les choses arrivent. C’est juste la façon dont vous y réagissez. »

Le sourire jusqu’aux oreilles caractéristique de Williamson n’est apparu que dans des aperçus fugaces lorsque les caméras étaient pointées vers lui.

Et lorsqu’il a été interviewé, Williamson a gardé ses réponses succinctes – une rupture avec la personnalité plus joviale et engageante qu’il avait cultivée depuis qu’il avait captivé l’imagination du monde du basket-ball en tant qu’élève remarquable du lycée de Spartanburg, en Caroline du Sud.

À l’université de Duke en 2018, la joie qu’il a éprouvée à lancer son cadre de 6 pieds 6 pouces et 280 livres au-dessus de la jante pour des dunks tonitruants était indéniable. Lorsque les Pélicans l’ont choisi comme premier choix de repêchage de la NBA en 2019, il a dit de façon mémorable : « Dansons », tandis que les fans lors d’une fête de quartier au centre-ville de la Nouvelle-Orléans célébraient d’une manière qui fait la renommée de cette maison du Mardi Gras.

Puis sont arrivées les blessures. Il n’a disputé que 24 matchs en tant que recrue en raison d’une déchirure du ménisque au genou droit. Il a raté toute sa troisième saison en raison d’une fracture au pied. La saison dernière, une blessure aux ischio-jambiers l’a mis hors saison après avoir disputé seulement 29 matchs.

La Nouvelle-Orléans n’a participé aux séries éliminatoires qu’une seule fois depuis le repêchage de Williamson, et c’est la seule saison au cours de laquelle il n’a pas joué du tout.

Maintenant, Williamson entre dans la première année d’une prolongation de cinq ans qui pourrait lui rapporter plus de 200 millions de dollars s’il répond enfin aux attentes.

Et ce n’est pas comme s’il n’avait pas montré sa capacité à devenir une superstar. Au cours des 114 matchs NBA qu’il a disputés, il a récolté en moyenne près de 26 points et sept rebonds, et l’a fait d’une manière suffisamment spectaculaire pour être nommé dans deux équipes All-Star.

Mais lors de ses longues absences, son engagement envers sa santé, envers son équipe et envers la Nouvelle-Orléans a été remis en question par les fans et les analystes.

« C’est un peu bouleversant de devoir m’asseoir ici et de dire tout le temps aux gens que c’est chez moi et que c’est là que je veux être », a déclaré Williamson.

L’entraîneur des Pélicans, Willie Green, semblait convaincu que Williamson avait géré son été difficile de manière productive et qu’il était dans un bon état d’esprit pour cette saison.

« Il a certainement eu des moments cet été où il ne voulait pas être évoqué dans les médias », a déclaré Green. « Maintenant, c’est le moment où vous êtes propriétaire de tout ce que c’est, où vous êtes responsable, et il est temps d’aller de l’avant.

« Ce que j’apprends de lui, c’est que je dois être intentionnel à propos de notre relation, continuer à prendre des nouvelles de lui. Il doit faire de même », a ajouté Green. « C’est ainsi que nous pourrons continuer à avoir des discussions honnêtes et ouvertes et continuer à connaître de la croissance. »

David Griffin, vice-président exécutif des opérations de basket-ball des Pélicans, a fait écho à ces sentiments.

« Soit vous assumez la responsabilité de votre rôle dans les choses, soit vous ne le faites pas – et Zion apprend comment le faire », a déclaré Griffin. « Nous avons vu de nombreuses preuves soutenant la croissance et la maturation de Zion. »

L’une des rares fois où Williamson a souri, c’est lorsqu’il a mentionné que son premier enfant, une fille, était attendu pour novembre.

Mais lorsque le sujet est revenu à sa profession, son visage est redevenu sérieux jusqu’à quelques instants avant la fin de sa séance d’entretien.

Lorsqu’on lui a demandé sur quels aspects de son jeu il avait travaillé ces derniers temps, il a commencé par demander : « Voulez-vous que je fasse un rapport de reconnaissance sur moi-même ? »

Puis un sourire narquois est apparu sur son visage alors qu’il se levait de sa chaise, se penchait en avant et disait : « Ce sur quoi j’ai travaillé est incontrôlable » et s’éloignait.

Reportage de l’Associated Press.

