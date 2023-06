Zion pour le commerce Scoot, le Top 50 prospect se retire, la salle verte invite

NBA Draft Rumors: Bobi Klintman se retire, jouera en NBL

La date limite pour les joueurs de basket-ball universitaires qui ont choisi une entrée anticipée dans le repêchage de la NBA 2023 pour retirer leurs noms du repêchage et retourner à l’école est passée il y a quelques semaines. Ainsi, presque tout le monde supposait que la liste des prospects disponibles dans le projet était essentiellement gravée dans le marbre.

Cela, cependant, s’est avéré ne pas être le cas.

Bobi Klintman, un attaquant de 6 pieds 10 pouces de Wake Forest, a retiré son nom du repêchage de la NBA 2023 lundi. La date limite étant passée, il ne retournera pas à l’école mais ira plutôt en Australie pour jouer pour les Cairns Taipans dans la NBL dans le cadre du programme Next Stars de la ligue, comme l’a rapporté Jonathan Givony d’ESPN.

NEWS : L’ailier suédois de 6’10 Bobi Klintman a signé avec les Cairns Taipans dans le cadre du programme NBL Next Stars, a-t-il déclaré à ESPN. 12 équipes de la NBA sont venues voir Klintman s’entraîner à LA et à Miami ce printemps, mais il a finalement choisi de parier sur lui-même avant le repêchage de la NBA 2024. pic.twitter.com/KFYKfFSXAG – Jonathan Givony (@DraftExpress) 12 juin 2023

Le grand homme suédois, comme l’a noté Givony, avait beaucoup d’intérêt autour de la ligue et était le 44e espoir global du dernier Big Board de Christopher Kline de FanSided pour le repêchage de cette année. Voici ce que Kline a dit à propos du produit Wake Forest.

Le temps de jeu sporadique à Wake Forest a limité l’exposition de Bobi Klintman au public national. Il a du chemin à faire sur le plan du développement et il a déjà 20 ans en première année. Cela dit, les athlètes fluides de 6 pieds 10 pouces capables de saisir et de partir en transition, de naviguer dans la circulation et de tirer sur les 3 ne sont pas faciles à trouver. Son avantage est significatif.

On croyait que Klintman aurait pu retourner chez les Demon Deacons pour 2023-24 pour élever son stock et se développer davantage. Maintenant, il parie sur son talent alors qu’il se rend en Australie pour assurer ce développement dans l’espoir de devenir une perspective encore plus importante pour le repêchage de la NBA 2024.