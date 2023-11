Zinke, Daines et Rosendale ont oublié l’histoire du Montana et nous ont embarrassés – Daily Montanan

C’est déjà assez grave que le sénateur Steve Daines et le représentant Ryan Zinke soient des intimidateurs.

C’est encore pire que Montana soit jugé en partie sur ses actions.

C’est la situation à laquelle nous sommes aujourd’hui confrontés : deux hommes politiques républicains qui vivent aussi loin que possible de Gaza sont désormais le visage de l’intolérance alors qu’ils se heurtent l’un à l’autre pour voir qui pourrait parrainer le plus rapidement une législation qui reviendrait à arrondir tous les Palestiniens aux États-Unis – qu’ils soient ici légalement ou non – et les expulser.

Autrement dit : les Palestiniens, dont la vie et les foyers ont été bouleversés du fait de leur origine dans une zone de guerre, seront profilés, ciblés et expulsés simplement par accident de naissance. Nous ne parlons pas de cibler les terroristes qui ont attaqué Israël en octobre, mais plutôt toute personne palestinienne.

Voilà pour tout ce discours sur les masses pauvres et regroupées. Ou innocent jusqu’à preuve du contraire.

Et n’oubliez pas que le représentant Matt Rosendale envisage également de signer la législation, donnant l’impression que l’État est habité par une bande de cowboys en herbe xénophobes et paranoïaques qui ne pourraient probablement pas trouver la bande de Gaza sur une carte mais qui sont absolument convaincus. Les Palestiniens représentent un danger pour notre mode de vie. Franchement, nous faisons un très bon travail en nous faisant des ennemis les uns les autres dans notre politique intérieure, nous devrions peut-être laisser les Palestiniens tranquilles.

J’adorerais dire que Zinke, Daines et Rosendale ne parlent pas au nom du reste d’entre nous, sauf que, comme les trois quarts de notre délégation au Congrès, ils le font. Donc, cela nous laisse le soin de dire : Non, ce n’est pas ce que représente Montana. Notre devise informelle a toujours été de vivre et de laisser vivre, et non d’expulser sans motif.

Pour être honnête, Daines veut seulement exclure les Palestiniens, selon le langage de sa législation. Mais que vous souhaitiez expulser des gens du pays ou leur interdire l’entrée simplement en raison de leur origine, cela a le même effet : les traiter comme s’ils étaient des ennemis, des menaces et des terroristes.

Non loin de là, à Heart Mountain, juste de l’autre côté de la frontière dans le Wyoming, nous avons créé un mémorial national pour commémorer ce qui se passe lorsque nous commençons à arrêter des gens uniquement sur la base de leur nationalité.

Malheureusement, ce n’est pas la première fois que le Montana ne parvient pas à éviter l’ombre de sa propre histoire.

Après tout, l’histoire ignominieuse du Montana comprend le rassemblement d’immigrants pour la plupart germanophones pendant et après la Première Guerre mondiale et leur emprisonnement pour sédition. Ces actes horribles et illégaux ont détruit la vie et les familles de personnes qui ne parlaient pas la bonne langue et ne portaient pas le bon nom de famille.

S’il y a un État qui ne doit pas rassembler ceux qui sont différents, ce devrait bien être le Montana.

Là encore, demandez à n’importe quelle communauté du pays indien ce qui est arrivé aux enfants et aux familles qui étaient considérés comme hostiles à Washington, DC. Cela a entraîné des internats et une désolation économique si profonde que cela peut encore être vu en conduisant dans le Montana aujourd’hui.

L’expulsion des Palestiniens présente un défi qui illustre à quel point cette législation malavisée est cruelle : renvoyer des Palestiniens signifie les renvoyer alors qu’ils n’ont littéralement pas de pays. Et cela ne prend même pas en compte l’éthique du renvoi d’un grand nombre de ces personnes dans une zone de guerre, qui manque de nourriture, d’eau, d’électricité et de carburant.

Croire que les Palestiniens sont liés d’une manière ou d’une autre au Hamas relève du profilage racial fondé sur l’ignorance et le manque de nuance.

Franchement, les Palestiniens sont une cible facile : qui les défendra alors qu’ils n’ont même pas leur propre pays ? Ainsi, la législation visant à les expulser prend une teinte encore plus lâche alors que Zinke et Daines semblent s’en prendre à ceux qui sont déjà vaincus et faibles.

Aux républicains qui aiment tant se vanter de leur religion et d’une sorte de nationalisme chrétien extrêmement fort, je suggère la prudence : s’il y a une chose que la Bible, tant dans l’Ancien que dans le Nouveau Testament, condamne, c’est d’être hostile à un étranger. . Et renvoyer un étranger dans une zone de guerre me semble assez hostile.

Même si la plupart des experts politiques conviennent que la législation est un mirage destiné à apaiser une base résolument conservatrice, il ne s’agit pas ici d’une question de théâtre politique. Cela pourrait être une question de vie ou de mort pour certains.

Daines et Zinke savent sûrement que la législation risque d’être condamnée au Sénat, et si elle y était adoptée, le président Joe Biden y opposerait certainement son veto, ce qui en ferait une farce, sans parler de soulever de graves questions juridiques en soi.

Mais c’est encore pire qu’un spectacle politique.

Cela envoie le message que toutes ces nobles notions que nous utilisons pour nous apaiser et sauver notre démocratie meurtrie ne sont rien d’autre qu’une rhétorique creuse.

Une partie de la meilleure pensée américaine était liée à l’idée, comme l’a dit Martin Luther King Jr., que nous jugerons les gens en fonction de leur caractère et non de la couleur de leur peau. Ou où ils sont nés.

Et si nous ne sommes plus le genre d’endroit qui accueille les réfugiés chassés de leur foyer par la guerre, la faim, la violence et l’intolérance, alors ce pays ne vaut pas la peine d’être expulsé.