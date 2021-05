Zinedine Zidane s’en prend au président Perez à propos de la sortie du Real Madrid avec une lettre ouverte aux fans de Los Blancos

Démissionnant mercredi soir avant que sa décision ne soit officialisée le lendemain, le Français a mis fin à un deuxième passage à la barre de Bernabeu qui n’a pas été aussi réussi que le premier.

Entre 2016 et 2018, Zidane a remporté un record de trois titres consécutifs en Ligue des champions en plus de la Coupe du monde des clubs et de la Super Coupe de l’UEFA à deux reprises, ainsi que de la Liga et de la Super Coupe d’Espagne une fois chacun.

Cependant, lors de son deuxième règne à partir de 2019, seules la Liga et la Super Coupe étaient à venir, les Blancos ayant échoué deux fois sur le continent.

Zinedine Zidane quitte le Real Madrid avec tristesse 😔L’ancien patron a écrit une lettre ouverte avec AS ✍️ pic.twitter.com/Rdc4nFEkbo – But (@but) 31 mai 2021

Cette saison, ils ont terminé sans trophée pour la première campagne en plus d’une décennie, et Zidane a décidé de partir avant d’être licencié car les spéculations selon lesquelles il serait éliminé ont dominé les conférences de presse et les deux principaux journaux sportifs de la capitale espagnole.

L’un d’eux, As, a publié une lettre ouverte du Ballon d’Or 1998 aux fidèles madrilènes.

Et Zidane n’a pas hésité à exprimer son mécontentement quant à la façon dont les choses ont été gérées pendant son séjour dans la pirogue.

« Chers supporters du Real Madrid », il a commencé. « Pendant plus de 20 ans, dès le premier jour où je suis arrivé à Madrid et que j’ai porté le maillot blanc, vous m’avez montré votre amour. J’ai toujours senti qu’il y avait quelque chose de spécial entre nous.

« J’ai eu l’immense honneur d’être joueur et entraîneur du plus grand club de tous les temps, mais je ne suis avant tout qu’un autre fan de Madrid. Pour toutes ces raisons, je voulais écrire cette lettre, vous dire au revoir et vous expliquer ma décision de quitter le poste d’entraîneur. »

Insistant sur le fait qu’il est revenu en 2019 parce que Perez et ses partisans le lui ont demandé, il a exprimé sa gratitude aux deux parties et a décrit son séjour à Madrid pendant deux décennies comme « la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie » qu’il doit « entièrement » à Perez pour avoir battu le record du monde de transfert en 2001 en le signant de la Juventus.

Ce jour-là en 2001, Zinedine Zidane a rejoint le Real Madrid pour un record du monde de 75 millions d’euros. Quel joueur. pic.twitter.com/4oh1Bo67a3 – Football B/R (@brfootball) 9 juillet 2017

Soulignant qu’il sera toujours reconnaissant à la supremo de la Super League européenne de s’être battu pour l’amener en Liga, Zidane a expliqué qu’il allait mais « ne pas sauter par dessus bord » -et n’est pas « fatigué de coacher » Soit.

« En mai 2018, je suis parti parce qu’après deux ans et demi, avec tant de victoires et tant de trophées, j’ai senti que l’équipe avait besoin d’une nouvelle approche pour rester au plus haut niveau. il a dit.

« En ce moment, les choses sont différentes. Je pars parce que je sens que le club n’a plus la confiance en moi dont j’ai besoin, ni le soutien pour construire quelque chose à moyen ou long terme.

« Je comprends le football et je connais les exigences d’un club comme le Real Madrid. Je sais que quand tu ne gagnes pas, tu dois partir.

Zidane : « Faire partie du Real Madrid depuis 20 ans a été la plus belle qui me soit arrivée et je suis conscient que je le dois exclusivement à Florentino Perez, qui a parié sur moi en 2001, s’est battu pour moi alors que beaucoup étaient contre. » pic.twitter.com/j5uLpDW7Hn – La fièvre du Real Madrid (@TheRMadridFever) 31 mai 2021

« Mais avec ça, une chose très importante a été oubliée. Tout ce que j’ai construit au quotidien a été oublié, ce que j’ai apporté à mes relations avec les joueurs, avec les 150 personnes qui travaillent avec et autour de l’équipe.

« Je suis un gagnant né et j’étais ici pour gagner des trophées, mais les gens, leurs sentiments, la vie elle-même sont encore plus importants – et j’ai l’impression que ces choses n’ont pas été prises en compte, qu’il y a eu Je n’ai pas compris que ces choses maintiennent également la dynamique d’un grand club. Dans une certaine mesure, j’ai même été réprimandé pour cela.

Zinedine Zidane : « Je pars parce que je sens que le club n’a plus la confiance en moi dont j’ai besoin, ni le soutien pour construire quelque chose à moyen ou long terme. » [AS]😪 pic.twitter.com/eN4NJUEa79 – But (@but) 31 mai 2021

« Je veux qu’il y ait du respect pour ce que nous avons accompli ensemble. J’aurais aimé que ma relation avec le club et le président au cours des derniers mois soit un peu différente de celle des autres entraîneurs. Je ne demandais pas de privilèges – bien sûr que non – juste un peu plus de souvenirs. »

Soulignant que la durée de conservation moyenne dans un grand club de nos jours est de deux ans, Zidane a admis avoir été blessé par des rumeurs constantes selon lesquelles il serait licencié après une défaite, et a fait une fouille. « des messages délibérément divulgués aux médias » lequel « a influencé négativement l’équipe » et « créé des doutes et des malentendus ».

« Heureusement, j’avais ces gars incroyables qui étaient avec moi jusqu’à la mort. Quand les choses ont mal tourné, ils m’ont sauvé avec de magnifiques victoires, parce qu’ils croyaient en moi et savaient que je croyais en eux.

« Bien sûr, je ne suis pas le meilleur entraîneur du monde, mais je suis capable de donner à tout le monde – qu’il s’agisse d’un joueur, d’un membre de l’équipe d’entraîneurs ou de n’importe quel employé – la force et la confiance dont ils ont besoin dans leur travail. » a affirmé Zidane.

Tous les candidats entraîneurs du Real Madrid ont des doutes après avoir lu la lettre de Zidane… pic.twitter.com/ilWfwowV73 – Euan McTear (@emctear) 31 mai 2021

« Je sais parfaitement ce dont une équipe a besoin. Au cours de ces 20 années à Madrid, j’ai appris que vous, les fans, voulez gagner, bien sûr, mais vous voulez surtout que nous donnions tout : l’entraîneur, le staff, les employés et bien sûr les joueurs.

« Et je peux vous assurer que nous nous sommes donnés à 100% pour ce club. »

Zidane a signé avec un message promettant de rester un fan, ajoutant qu’il regrettait d’avoir parlé aux supporters en grande partie des controverses et « très peu [about] Football ».

Karim Benzema à propos de Zinedine Zidane : « C’est un grand entraîneur. Sur le plan humain, c’est l’homme parfait, avec moi, il est magnifique. Je suis déçu qu’il quitte le Real Madrid. » – Obtenez des nouvelles du football espagnol (@GSpanishFN) 30 mai 2021

Naturellement, la lettre a envoyé des ondes de choc en Espagne et dans le reste du monde du football.

Mais alors qu’il est disséqué et que les spectateurs se demandent comment et quand Perez pourrait réagir, l’attaquant vedette Karim Benzema a déploré le départ de son mannequin.

« C’est un très bon entraîneur. Sur le plan humain, c’est l’homme parfait », Benzema a déclaré, alors qu’il était en service international pour la France après un rappel choc de l’ancien coéquipier de Zidane chez les Bleus, Didier Deschamps.

« Avec moi, il est magnifique. Je suis déçu qu’il quitte le Real, mais c’est comme ça. La vie continue. »