Zinedine Zidane se moque des allégations de démission du Real Madrid au milieu des spéculations croissantes

Zinedine Zidane a ri des suggestions selon lesquelles il était sur le point de quitter le Real Madrid cet été, mais a alimenté les spéculations sur son avenir en disant: « Il y a des moments où vous devez rester et d’autres quand vous devez partir. »

Zidane, dont le contrat au club court jusqu’en 2022, a été interrogé chaque semaine sur ses projets pour la saison prochaine alors que la course au titre de la Liga touche à sa fin avec Madrid à deux points du leader Atletico.

« Je suis désolé, je sais que ce que je dis est ennuyeux, mais c’est vrai, je ne sais pas ce qui va se passer », a déclaré Zidane lors d’une conférence de presse samedi. « Je suis ici. Demain, nous jouons. Ensuite, il nous reste un match. Après cela, tout peut arriver, parce que c’est le Real Madrid. Je ne regarde ni le passé ni le futur, c’est le présent. »

Madrid se rendra à l’Athletic Bilbao dimanche soir, dans l’espoir que ses rivaux Atletico déraperont alors qu’ils accueillent Osasuna au même moment, lors de l’avant-dernier tour des matches de la Liga.

Zidane a un historique de départs surprises, démissionnant de son poste d’entraîneur de Madrid en mai 2018 après avoir remporté trois ligues des champions d’affilée – avant de revenir 10 mois plus tard – et de prendre sa retraite en tant que joueur en 2006 alors qu’il lui restait encore un an. son accord au Bernabeu.

« Vous parlez de mon départ en 2006 et en tant que coach [in 2018] et vous pourriez penser que je m’éloigne de la responsabilité, ou que je pars quand les choses se compliquent, mais non, jamais », a déclaré Zidane.« Ce que je fais, c’est tout donner, jusqu’à la fin, et puis le moment viendra de changer, pas seulement pour moi, pour le bien des joueurs aussi. «

«Je ne pars pas parce que c’est facile», a-t-il ajouté. « Non, il y a des moments où tu dois rester, et d’autres quand c’est fini et tu dois partir, mais pas seulement pour moi, pour tout le monde. »

Zidane a déclaré que sa passion pour le travail reste intacte – affirmant qu’il « devient émotif » en regardant ses joueurs à l’entraînement – et a décrit sa relation avec le vestiaire comme une relation de « respect mutuel ».

Il a également ajouté que certains joueurs étaient mécontents d’être exclus de l’équipe, après avoir nié une dispute au sol d’entraînement avec Marcelo en milieu de semaine.

« Oui, cela arrivera toujours, je peux le comprendre », a-t-il dit. «Tous les joueurs veulent jouer, les plus grands noms s’énervent quand ils ne jouent pas. Je dois gérer 25 joueurs. Les joueurs qui deviendront entraîneurs devront le faire aussi, un jour. Le plus important est de respecter le joueurs, et je l’ai toujours fait. »

Le milieu de terrain Toni Kroos ratera le match à Bilbao car il est isolé après être entré en contact avec une personne qui a été testée positive au COVID-19, tandis que les défenseurs Sergio Ramos, Raphael Varane, Dani Carvajal, Ferland Mendy et Lucas Vazquez sont tous blessés. .