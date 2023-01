Zinedine Zidane: Retour de bâton sur les commentaires du président de la Fédération française de football sur “Zizou” expliqués | Nouvelles du football

C’est la saga qui a secoué le football français, quelques semaines à peine après avoir raté de peu un troisième triomphe en Coupe du monde, et qui a laissé le président de la Fédération française de football, Noel Le Graet, se battre pour son poste.

Zinedine Zidane était l’un des favoris pour prendre en charge la France si Didier Deschamps avait démissionné, mais le contrat de Deschamps a été prolongé après avoir mené l’équipe à une deuxième finale de Coupe du monde consécutive, où elle a perdu contre l’Argentine au Qatar le mois dernier.

Les membres du comité exécutif de la Fédération française de football ont convoqué mercredi une réunion extraordinaire qui pourrait se terminer par la perte de son emploi.

Comment en est-on arrivé là ? Sky Sports Nouvelles journaliste en chef Kaveh Solhekol explique le fiasco qui engloutit les Bleus depuis le début de l’année…

Pourquoi Le Graet risque-t-il de perdre son emploi ?

Le Graet est au centre de la controverse après avoir déclaré ce week-end qu’il ne décrocherait pas le téléphone si Zidane l’appelait à propos du travail en France.

Lorsqu’on lui a demandé si Zidane, vainqueur de la Coupe du monde avec la France en 1998 et icône nationale, dirigerait désormais le Brésil à la place, Le Graet avait répondu CMR: “Je m’en fous, il peut aller où il veut.”

Dimanche, Le Graet avait déclaré que Zidane avait beaucoup de soutien mais n’avait aucune chance de remplacer Deschamps.

« Qui peut faire de sérieux reproches à Deschamps ? il a dit.

“Personne. Il [Zidane] fait ce qu’il veut; ce ne sont pas mes affaires. Je ne l’ai jamais rencontré, nous n’avons jamais envisagé de nous séparer de Didier. Il peut aller où il veut, dans un club… Si Zidane essayait de me contacter ? Certainement pas, je ne décrocherais même pas le téléphone.”

Comment les premiers commentaires de Le Graet ont-ils été reçus ?

Image:

Kylian Mbappe a répondu avec colère aux commentaires de Le Graet sur les réseaux sociaux





Très mal. Zidane est considéré comme la royauté du football à travers le monde, étant devenu le premier entraîneur à remporter la Ligue des champions trois fois de suite lorsqu’il était à la tête du Real Madrid.

Le joueur de 50 ans, qui a également remporté le Championnat d’Europe 2000 avec la France au cours d’une brillante carrière de joueur, est sans emploi après avoir quitté son poste avec le club espagnol en 2021.

La star de l’actuelle équipe de France Kylian Mbappé est entrée dans le débat en s’en prenant aux réseaux sociaux.

L’attaquant du Paris Saint-Germain a été l’un des premiers à exprimer sa désapprobation après la diffusion des commentaires de Le Graet.

“Zidane, c’est la France, on ne manque pas de respect à la légende comme ça”, a déclaré Mbappe sur Twitter.

Comment le Real Madrid a-t-il réagi ?

Image:

Zidane est au chômage depuis mai 2021





Un communiqué du club disait: “Le Real Madrid CF regrette les déclarations malheureuses du président de la Fédération française de football, Noël Le Graet, à propos de Zinedine Zidane, l’une des plus grandes légendes du sport mondial.”

Déclarant que les paroles de Le Graet démontrent un manque de respect envers Zidane et ce qu’il signifie pour le jeu, le Real a déclaré qu’il souhaitait que le président de la FFF rectifie ses déclarations.

“Zinedine Zidane, champion du monde et champion d’Europe défendant le maillot de son pays, parmi de nombreux autres titres, représente les valeurs du sport et l’a démontré tout au long de sa carrière professionnelle de joueur et d’entraîneur.”

Image:

Le Real Madrid a également critiqué Le Graet pour ses commentaires concernant Karim Benzema





En outre, Madrid a également critiqué Le Graet pour ses précédents commentaires sur l’actuel capitaine du Real Madrid, Karim Benzema. En 2018, il a suggéré que le temps de l’attaquant dans la configuration internationale était terminé, affirmant qu’il était “en déclin depuis un certain temps”.

Les tenants de la Ligue des champions en titre ont déclaré : « Les déclarations du président de la Fédération française de football [regarding Zidane] sont inappropriés pour quelqu’un qui détient cette représentation et se disqualifie, comme ceux qu’il fait aussi à propos de notre capitaine Karim Benzema, actuel Ballon d’Or, champion de la Ligue des Nations avec la France en 2021 et vainqueur de cinq Ligue des Champions, parmi bien d’autres titres .”

Qui d’autre a répondu aux commentaires de Le Graet ?

Image:

Didier Deschamps a prolongé son séjour en tant que patron de la France après les avoir guidés vers deux finales de Coupe du monde





La ministre française des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a été l’une des nombreuses personnalités politiques à avoir réagi aux commentaires de Le Graet.

“Encore des commentaires décalés et en plus un manque de respect honteux, qui nous fait tous mal, envers une légende du football et du sport”, a-t-elle écrit sur Twitter, appelant également à des excuses.

L’entraîneur du PSG, Christopher Galtier, a été interrogé mardi sur la situation impliquant Le Graet et ses commentaires.

Image:

Zidane a remporté la Coupe du monde avec Deschamps en 1998





“Zinedine Zidane mérite le respect, et je suis convaincu qu’il a le respect de tout le monde”, a déclaré le patron du PSG.

“C’était un joueur extraordinaire pour l’équipe de France. C’est un grand entraîneur avec trois titres de champion. Évidemment, les mots qui ont été prononcés ont suscité une forte réaction.

“Je ne vais pas commenter les paroles, je dis simplement que Zinedine Zidane mérite un grand respect et qu’il a le respect de tout le monde.

“Je n’ai pas l’habitude de tirer sur une ambulance [the messenger]donc je ne commenterai pas plus.”

Quelle a été la réponse de Le Graet au contrecoup ?

Image:

Deschamps a signé un contrat jusqu’en juin 2026





Le Graet s’est excusé pour ses commentaires suite à la réaction considérable du public.

“Je voudrais présenter mes excuses personnelles pour ces propos qui ne reflètent absolument pas ma pensée, ni ma considération pour le joueur qu’il était et l’entraîneur qu’il est devenu”, a déclaré Le Graet dans un communiqué rapporté par L’Équipe.

“J’avoue avoir tenu des propos maladroits qui ont créé un malentendu. Zidane connaît l’immense estime que j’ai pour lui, comme tous les Français.”

Qui pourrait remplacer Le Graet en cas de départ ?

Image:

L’ancien président de l’UEFA Michel Platini pourrait remplacer Le Graet





Le limogeage par Le Graet de Zidane en tant que successeur potentiel de Deschamps intervient deux ans après qu’il ait soutenu l’ancien milieu de terrain pour prendre les rênes s’il était disponible.

L’un des candidats encore plus controversés pour le poste le plus élevé en cas de départ de Le Graet pourrait être Michel Platini.

Le président français Emmanuel Macron est également intervenu dans la controverse croissante, sondant Platini pour le rôle de chef de la FFF.

Un tribunal suisse a innocenté Platini des accusations de corruption et de fraude en juillet de l’année dernière.

Selon des informations en France, Platini envisagerait de prendre le poste s’il lui était proposé, bien que son entourage ne soit pas convaincu que ce serait une décision sensée.