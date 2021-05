Zinedine Zidane QUITTE le poste d’entraîneur du Real Madrid avec effet immédiat – rapports

La nouvelle a été rapportée comme une exclusivité de l’expert du marché des transferts Fabrizio Romano.

Publié en ligne alors que les fans de football du monde entier appréciaient la finale de la Ligue Europa entre Villarreal et Manchester United remportée par les Espagnols aux tirs au but, elle était attendue à un moment donné cet été mais en a tout de même pris beaucoup au dépourvu.

Exclusif. Zinedine Zidane a décidé de QUITTER le Real Madrid avec effet immédiat. ⚪️🚨 #Real Madrid#Zidane -Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 26 mai 2021

À l’approche du dernier jour de la saison, lors de ce qui s’est avéré être sa dernière conférence de presse après le match avant que Los Blancos ne batte le sous-marin jaune 2-1, il a répondu « Certainement » lorsqu’on lui a demandé si les géants de la Liga pouvaient être une meilleure équipe avec un différent entraîneur à la barre.

« J’aime beaucoup mes joueurs et ils m’ont toujours sauvé sur le terrain », il ajouta.

« Je les apprécierai toujours. Pour eux de penser [good things of me] est très beau. »

🚨🎙 | Toni Kroos, dans son podcast: « Le départ de Zidane? On disait qu’il avait déjà annoncé son départ à l’équipe. C’est un vrai mensonge. Zizou et moi avons une relation dans laquelle il m’aurait sûrement dit. » – Madrid Xtra. (@MadridXtra) 26 mai 2021

Sur le podcast qu’il anime avec son frère, le milieu de terrain Toni Kroos a affirmé que les informations selon lesquelles Zidane avait déjà dit à l’équipe qu’il quittait étaient un « vrai mensonge ».

« Zizou et moi avons une relation dans laquelle il m’aurait sûrement dit, » a insisté l’Allemand.

Mais il semblerait que Zidane ait bel et bien décollé sans se dire au revoir, et termine désormais un deuxième passage en tant que chef tacticien bien moins fructueux que le premier.

En remportant trois titres consécutifs en Ligue des champions de 2016 à 2018, plus un La Liga, deux Coupes du monde des clubs, deux Super Coupes de l’UEFA et la Super Copa espagnole lors de sa première sortie, Zidane n’a réussi à nouveau que les couronnes de la Liga et de la Super Copa. dans une course de deuxième année difficile.

Les remplaçants possibles pourraient inclure Antonio Conte, qui a démissionné de son poste à l’Inter Milan 11 jours après les avoir menés au titre de Serie A cette saison, ou d’anciens joueurs du Real Madrid tels que Raul, Xabi Alonso, Guti ou Fernando Hierro.

Si la Vieille Dame décide de se débarrasser d’André Pirlo, Zidane est une embauche possible pour la Juventus, rivale amère de l’Inter, où l’ancien vainqueur du Ballon d’Or est devenu célèbre dans le football européen avant que Florentino ne bat le record du monde des transferts pour le signer en 2001.