Zinedine Zidane ne se concentre pas sur l’avenir du Real Madrid au milieu des discussions sur la sortie estivale | Actualités du football

L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, est calme sur son avenir, mais admet qu’il devra peut-être repartir si « il arrive un moment où il est temps de changer ».

L’équipe de Zidane a suivi le leader de la Liga, l’Atletico Madrid, de deux points avec deux matchs à jouer et a une chance extérieure de conserver le titre.

Cependant, le Français n’a donné aucune garantie lorsqu’on lui a demandé s’il resterait en charge la saison prochaine, alors qu’il partirait cet été.

« Je ne sais pas ce qui va se passer. Je suis ici, nous jouons demain et la semaine prochaine, mais je ne sais pas ce qui se passera après parce que c’est le Real Madrid », a déclaré Zidane lors d’une conférence de presse avant dimanche. voyage à l’Athletic Bilbao.

« Je me concentre uniquement sur le présent, pas sur l’avenir ou le passé. »

Image:

Le Real est à deux points de l’Atletico Madrid, leader de la Liga, avec deux matchs à jouer



Zidane a quitté le club de manière inattendue en 2018 juste après avoir remporté une troisième couronne consécutive en Ligue des champions, pour revenir 10 mois plus tard. Il a également quitté le club de manière inattendue en tant que joueur en 2006 lorsqu’il s’est retiré du match.

Le joueur de 48 ans a déclaré qu’il avait pris ces décisions dans le meilleur intérêt du club et a souligné que son engagement envers le Real n’avait jamais faibli.

« Les gens pensent que je suis parti dans le passé parce que je ne voulais pas de responsabilité ou parce que les choses sont devenues trop difficiles. Non, jamais. La seule chose est que je travaille mes chaussettes et il arrive un moment où il est temps de changer », il ajouta.

« Mais pas seulement pour moi, pour les joueurs et le club, pour tout le monde. Je ne pars pas parce que c’est plus facile d’y aller. Il y a des moments où tu as besoin d’être là et des moments où la fin arrive et tu dois faire un changement . «