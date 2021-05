Zinedine Zidane: le patron du Real Madrid rejette les rapports de sortie après sa victoire à l’Athletic Bilbao | Actualités du football

L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, a minimisé les informations le liant à une sortie du club après la victoire 1-0 de son équipe à l’Athletic Bilbao dimanche.

Cette victoire signifie que le Real entame la dernière journée de la saison, toujours dans la course au titre, à deux points du leader du championnat, l’Atletico Madrid, qui en compte 83.

L’équipe de Zidane accueillera Villarreal dimanche prochain lors du dernier jour de la saison et le Français a insisté sur le fait que c’est la seule chose sur laquelle lui et l’équipe se concentrent.

Certains médias locaux plus tôt dans la semaine ont suggéré qu’il avait déjà dit aux joueurs qu’il quittait le club à la fin de la saison – ce qu’il a nié.

Le Real Madrid a gagné dimanche à l’Athletic Bilbao



« Comment pourrais-je dire aux joueurs que je pars maintenant? Nous donnons tout pour le titre et je dis juste ‘au fait, je suis parti’? », A déclaré Zidane.

« Les gens en dehors du club peuvent dire ce qu’ils veulent, mais je ne le dirais jamais, jamais à mes joueurs. »

Zidane en est à son deuxième passage au Real, après avoir remporté trois titres consécutifs en Ligue des champions lors de son premier entre 2016 et 2018.

Il est revenu un an plus tard après que Julen Lopetegui et Santiago Solari aient tous deux été limogés par le président Florentino Perez et ont remporté le titre de la Liga pour la deuxième fois en tant qu’entraîneur lors de la saison 2019-2020.

Cependant, s’il termine cette saison sans argenterie, sa position pourrait être menacée.

« À la fin de la saison, nous verrons ce qui se passe, mais pour le moment, nous sommes concentrés sur notre dernier match », a déclaré Zidane.

« Nous ne pouvons pas continuer à parler de mon avenir. Le dernier match de la saison est bien plus important que cela. »