Le patron du Real Madrid, Zinedine Zidane, a qualifié d’absurde la menace de l’UEFA de renvoyer le club de la Ligue des champions à la suite des retombées de la proposition de Super League européenne.

Alors que huit des 12 clubs rebelles se sont officiellement retirés du projet controversé, le Real Madrid et son président Florentino Perez ne se sont pas officiellement retirés du projet, insistant sur le fait qu’il est toujours en attente malgré le manque de soutien.

Parmi les sanctions possibles pour les clubs qui n’ont pas encore rejeté le plan de la Super League, l’UEFA a déclaré que les membres séparatistes pourraient être bannis des futures compétitions européennes.

Cependant, le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a laissé entendre plus tôt dans la semaine qu’il n’y avait qu’une « chance relativement faible » que la demi-finale aller de la Ligue des champions de mardi contre Chelsea n’ait pas lieu avec Zidane également insensible à la situation.

« Nous avons le droit de jouer la Ligue des champions, c’est absurde, et nous allons nous y préparer », a déclaré Zidane.

Avant d’affronter Chelsea, le Real Madrid, deuxième, accueillera samedi un Real Betis amélioré avec l’Atletico Madrid avec trois points d’avance au sommet de la Liga avec six matchs à jouer.

Le match contre le Betis sera la deuxième fois que Madrid jouera depuis la controverse provoquée par l’annonce de la Super League le week-end dernier, Zidane affirmant qu’il n’était pas gêné par des manifestations similaires telles que les t-shirts condamnant la Super League que les joueurs de Cadix portaient avant leur match de mercredi.

« Chacun est libre de dire ce qu’il veut », a ajouté Zidane.

















1:52



Bryan Swanson et Paul Gilmour rapportent qu’il est peu probable que le match de Ligue des champions entre le Real Madrid et Chelsea ne se déroule pas la semaine prochaine, malgré l’implication continue du club espagnol dans les pourparlers de Super League.



The Insider: Comment la Super League était vouée à l’échec

Kaveh Solhekol, journaliste de Sky Sports News

Il y avait une course effrénée pour être le premier à quitter la Super League européenne (ESL) mardi.

Manchester City a été le premier club à avoir de sérieux doutes, rapidement suivi par Chelsea. Il y avait un sentiment qu’il y avait un petit avantage de réputation à tirer d’être le premier à quitter.

Chelsea a été le premier club à faire savoir qu’il partait juste avant 19 heures. Au même moment, Man City annonçait à l’ESL qu’ils se retiraient et cela a été confirmé à 19h20. À ce moment-là, tout le projet était voué à l’échec.

Les autres clubs savaient que tout était fini lorsque Chelsea et City ont démissionné et lors d’une série d’appels téléphoniques, il a été convenu qu’Arsenal, Liverpool, Manchester United et Tottenham annonceraient leur départ à 23 heures.

Il y a beaucoup de colère et de récriminations à l’intérieur des clubs séparatistes et la majorité est dirigée contre le petit groupe de propriétaires et de directeurs généraux qui ont essayé de faire passer cela. Il y a beaucoup de managers mécontents et beaucoup de joueurs mécontents.

On m’a dit qu’il serait très difficile pour certaines des personnes qui étaient derrière cela d’aller à des réunions avec les 14 autres clubs de Premier League parce que la confiance a disparu. Les excuses et les déclarations ne suffiront pas.