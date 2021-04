Zinedine Zidane a insisté sur le fait qu’il n’avait pas besoin de défendre publiquement le président du Real Madrid sous le feu, Florentino Perez.

Le vrai chef Perez a été le fer de lance de la Super League échappée ratée, sous une forte pression à la suite de l’effondrement spectaculaire de la compétition.

Madrid accueillera Chelsea mardi lors du match aller de la demi-finale de la Ligue des champions, avec la menace potentielle d’expulsion de la compétition du trimestre prochain qui plane toujours au-dessus de leurs têtes.

Perez reste sous haute surveillance dans son rôle mais Zidane a insisté sur le fait que le président du Real savait exactement le soutien qu’il avait de la part de son directeur de club.

« Le président sait ce que j’ai dans mon cœur et ce que je pense, et nous sommes ici pour préparer [for] match de demain « , a déclaré Zidane.

« Le reste, ce n’est pas que nous ne sommes pas intéressés, ce n’est pas le moment d’en parler. Nous allons jouer une demi-finale de Ligue des champions, et c’est tout ce à quoi nous pouvons penser. »

Perez a été l’un des principaux protagonistes dans la conduite de l’échec de la Super League, qui a été lancée le dimanche 18 avril mais s’est entièrement effondrée à peine 48 heures plus tard.

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, a été critiqué pour son rôle dans la ligue controversée



Les clubs anglais des «Big Six» s’étaient inscrits au projet, mais Chelsea et Manchester City se sont retirés mardi et la structure s’est rapidement effondrée.

Madrid n’a pas encore admis officiellement sa défaite en Super League, Perez insistant sur le fait que le projet pourrait être relancé.

Lorsqu’on lui a demandé si Real était gêné par la situation persistante, Zidane a répondu: « Nous avons un match demain, je suis désolé mais je ne vais pas répondre à ce sujet.

«En ce moment, les gens parlent beaucoup de savoir si nous serons dans la compétition l'année prochaine ou non. Nous devons faire attention au match de demain.

















L’ancien président du Real Madrid, Ramon Calderon, déclare que la conviction de Perez que la Super League européenne reste une possibilité est « très déroutante »



« Nous ne contrôlons pas ça, il va y avoir beaucoup de conversations, et je donne juste mon avis. Nous voulons voir le Real Madrid dans la prochaine Ligue des champions, et c’est tout. »

L’ancien talisman de Chelsea, Eden Hazard, est enfin en forme après la dernière d’une litanie de blessures débilitantes au cours de ses deux saisons à Madrid.

Zidane a révélé que le meneur de jeu belge était enfin libre, juste à temps pour affronter son ancien club.

« Il a joué 20 minutes l’autre jour et il se sentait plutôt bien », a déclaré Zidane.

« Le plus important, c’est qu’il ne ressent rien à propos de son problème. Il est plutôt bien, il est avec nous, il est heureux d’être avec nous et de beaucoup contribuer à l’équipe. »