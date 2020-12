Zinedine Zidane a admis qu’il n’avait pas l’intention de rester longtemps en tant que manager du Real Madrid après avoir relevé le dernier des nombreux défis de son règne en guidant son équipe dans les huitièmes de finale de la Ligue des champions mercredi. L’entraîneur a été soutenu dans un coin après des défaites contre Alaves et Shakhtar Donetsk, mais la victoire sur Séville en Liga et une victoire dominante 2-0 sur le Borussia Moenchengladbach, qui signifiait que Madrid a terminé en tête du groupe B de la Ligue des champions, a allégé la pression sur lui.

Pourtant, il a exclu de suivre les traces d’Alex Ferguson, qui a passé 26 ans à la tête de Manchester United. « Je ne serai jamais Ferguson de Madrid, j’en suis sûr », a déclaré Zidane lors d’une conférence de presse après que Madrid ait réservé sa place dans les KO de la Ligue des champions pour la 24e saison consécutive.

«Ce que je veux vraiment, c’est apprécier ce que je fais, je ne sais pas combien de temps je vais rester ici donc je n’y pense même pas.

Zidane, qui a pris la direction de Madrid pour la première fois en 2016 et en est à son deuxième passage après son retour au club en 2019 moins d’un an après sa démission, est le troisième entraîneur de Madrid en service après Miguel Munoz et Vicente del Bosque.

Avec 11 trophées à son actif, dont deux titres de la Liga et trois ligues des champions, il est le deuxième entraîneur le plus titré du club derrière Munoz, qui a remporté 14 honneurs entre 1959 et 1974.

« Ce à quoi je pense, c’est le quotidien et la chance que j’ai d’être ici dans ce grand club avec ces joueurs », a-t-il ajouté. « Mais je ne sais pas jusqu’à quand, ça fait déjà longtemps maintenant en Espagne à Madrid et je veux continuer un peu plus longtemps. »

La prochaine étape pour Zidane est le derby de samedi à domicile contre ses rivaux de la ville et leader de la Liga, l’Atletico Madrid, dont l’entraîneur Diego Simeone a une histoire encore plus longue à la tête de son équipe, après avoir pris le relais en 2011.