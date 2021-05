Zinedine Zidane écrit une lettre ouverte sur la sortie du Real Madrid

Zinedine Zidane a démissionné en tant que Real Madrid manager parce qu’il sentait que le club espagnol n’avait plus confiance en lui, a-t-il écrit lundi dans une lettre ouverte. « Je pars parce que je sens que le club n’a plus la confiance dont j’ai besoin et ne m’offre pas le soutien pour construire quelque chose à moyen ou long terme », a écrit le Français dans la lettre publiée dans le quotidien sportif. AS. « Je suis un gagnant né et j’étais là pour gagner des trophées, mais au-delà il y a des êtres humains, des émotions, de la vie et j’ai le sentiment que ces choses n’ont pas été valorisées, qu’on n’a pas compris que c’est comment la dynamique d’un grand club est maintenue », a-t-il déclaré.

« Mais tout ce que j’ai construit au quotidien, ce que j’ai apporté à la relation avec les joueurs… a été oublié. »

« Je pars, mais je ne quitte pas le navire et je ne suis pas fatigué de coacher », a-t-il déclaré.

Le Real a connu une saison décevante, après avoir été battu au titre de la Liga par l’Atletico Madrid.

C’est la deuxième fois que Zidane démissionne de son poste d’entraîneur du Real Madrid.

