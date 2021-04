Zinedine Zidane a nié que le Real Madrid soit sorti de la course au titre de la Liga après son match nul 0-0 avec le Real Betis – mais le défenseur Dani Carvajal a admis que le résultat était un « pas en arrière » dans la bataille pour le trophée.

Madrid avait l’air fatigué lors du match nul et vierge de samedi soir, ce qui leur a laissé deux points de retard sur le leader de l’Atletico Madrid, qui a un match en cours, et trois points d’avance sur Barcelone, qui a disputé deux matches de moins.

« Non, je ne pense pas [the league is getting away]», A déclaré Zidane à Movistar.« Ce sont deux points perdus pour nous, mais je ne pense pas. Nous devons continuer, nous avons essayé, il nous manquait clairement quelque chose en attaque. Nous étions bons défensivement mais nous avons raté quelque chose avec le ballon. Je ne pense pas que la ligue soit terminée. «

Trois des quatre derniers matches du Real Madrid toutes compétitions confondues se sont terminés 0-0, y compris des matchs de Liga avec Getafe et Betis qui leur ont permis de perdre quatre points dans la course au titre.

« Je ne pense pas », a déclaré Zidane, lorsqu’on lui a demandé si le Barça et l’Atletico – qui jouent à Villarreal et à l’Athletic Bilbao dimanche – gagneraient tous leurs matchs restants. « Si c’est comme ça, nous ne gagnerons pas la Liga … Mais je ne pense pas, les autres sont les mêmes que nous. Je ne pense pas qu’ils gagneront à chaque match. Espérons que non. »

L’arrière latéral Dani Carvajal – qui vient de rentrer de son dernier revers sur blessure lors d’une saison d’arrêt-départ – a sonné une note plus pessimiste.

« C’est un pas en arrière dans la lutte pour le titre », a-t-il déclaré. « Dans le dernier tiers, nous n’avons pas été précis, nous avons manqué un peu de faim … C’est un match nul qui nous éloigne du sommet, mais il reste cinq matchs et 15 points, et nous verrons ce qui se passera. »

« Aujourd’hui a été l’occasion de dormir ce soir en tant que leader et de faire pression sur l’Atletico Madrid et Barcelone, et nous ne l’avons pas fait », a-t-il ajouté. « Nous avons le sentiment qu’une opportunité importante s’est échappée de nous. »

Une nouvelle plus positive pour le Real Madrid a été le retour de blessure d’Eden Hazard, qui a fait sa première apparition pendant les 15 dernières minutes en six semaines.

« Il a bien fait, il a joué avec étincelle et énergie », a déclaré Zidane. « La chose la plus importante était qu’il ne ressentait aucune gêne et c’est ce qui s’est passé. »

Madrid accueillera Chelsea mardi soir lors du match aller de sa demi-finale de Ligue des champions au stade Alfredo di Stefano.