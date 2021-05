Zinedine Zidane démissionne de son poste de manager du Real Madrid

Zinedine Zidane a décidé de démissionner de son poste d’entraîneur du Real Madrid, ont confirmé des sources à ESPN.

La décision a été prise mercredi matin, ont indiqué des sources, après que Zidane ait demandé au club pendant quelques jours de réfléchir à son avenir.

Mercredi, il a confirmé le passage au conseil d’administration de Madrid, puis à l’équipe.

Le Real a battu Villarreal 2-1 lors de son dernier match de la saison de La Liga samedi, mais cela n’a pas suffi à dépasser son rival l’Atletico Madrid, qui a remporté un retour spectaculaire 2-1 au Real Valladolid pour remporter le trophée.

S’exprimant après ce match, Zidane a déclaré qu’il était « foutu » de ne pas avoir conservé le titre et qu’il s’entretiendrait avec le club « dans les prochains jours » pour déterminer la voie à suivre.

ESPN a rapporté la semaine dernière que le Real souhaitait que Zidane voit son contrat jusqu’en 2022 mais préparait déjà son départ, Massimiliano Allegri et la légende du club Raul étant considérés comme des remplaçants.

Fabrizo Romano a été le premier à signaler la démission de Zidane mercredi soir.

Le deuxième passage de Zinedine Zidane en tant que manager du Real Madrid est terminé. Javier Zorrilla / EPA-EFE / Shutterstock

Ces derniers mois, Zidane avait refusé de s’engager à conserver son poste la saison prochaine, ce qui a conduit à de nombreuses spéculations selon lesquelles il prévoyait de partir.

« Vous pourriez penser que je m’éloigne de mes responsabilités ou que je pars quand les choses se compliquent, mais non, jamais », a déclaré Zidane le 15 mai, poussé sur son avenir. « Ce que je fais, c’est tout donner, jusqu’au bout, et puis le moment du changement vient … Je ne pars pas parce que c’est facile. Il y a des moments où tu dois rester, et d’autres quand tu dois partir. »

Zidane a par la suite rejeté les informations selon lesquelles il avait déjà informé ses joueurs de son intention d’arrêter, les qualifiant de «mensonge».

« Comment vais-je dire aux joueurs que je pars maintenant? Nous nous battons pour la ligue, et je dis que je vais? Pourquoi dirais-je cela? A la fin de la saison, nous verrons que se passe-t-il « , a-t-il déclaré après la victoire 1-0 de Madrid à l’Athletic Bilbao le 16 mai lors de son avant-dernier match de la Liga.

Cependant, des sources ont déclaré à ESPN que le sentiment au sein de l’équipe était que Zidane était susceptible de partir, avec des discussions prévues avec le club à la fin de la saison.

Zidane, 48 ans, est revenu au travail au Real Madrid en 2019, après avoir été en charge de 2016 à 2018.

Avant cela, il a passé cinq ans au club en tant que joueur, a travaillé comme assistant de Carlo Ancelotti et a entraîné l’équipe B de Castilla avant de se voir offrir le poste de première équipe en janvier 2016.

Il a remporté trois trophées consécutifs de la Ligue des champions sans précédent en 2016, 2017 et 2018, ainsi que le premier titre de Liga du club en cinq ans en 2017.

Le style décontracté de Zidane, axé sur la gestion des hommes, s’est avéré populaire auprès des joueurs, bien que certains du club doutent de son sens tactique.

Il a démissionné pour la première fois en mai 2018, affirmant qu’il pensait que l’équipe bénéficierait d’un changement d’entraîneur.

Des règnes brefs et tumultueux pour Julen Lopetegui et Santiago Solari ont suivi, avant que Zidane n’accepte de revenir en mars 2019.

Une saison 2019-20 atypique – avec une interruption de trois mois de la Liga en raison de la pandémie de coronavirus – s’est terminée en triomphe avec une autre victoire au titre de la ligue après que l’équipe de Zidane ait remporté 10 de leurs 11 derniers matchs après le verrouillage.

Les restrictions financières ont vu le club décider de ne pas dépenser pour de nouvelles recrues l’été dernier, et le début de cette campagne s’est avéré plus difficile tant au niveau national qu’en Europe.

En Liga, Madrid a subi une défaite embarrassante 1-0 contre Cadix, nouvellement promu, en octobre, et a été battu 4-1 par Valence et 2-1 à domicile contre Alaves en novembre.

En Europe, l’équipe a évité de justesse d’être éliminée de la phase de groupes de la Ligue des champions pour la première fois de l’histoire du Real Madrid.

Il y avait des questions sur la sélection des équipes et la politique de rotation de Zidane ainsi que sur son aptitude à gérer la transition d’un groupe de gagnants expérimentés à une nouvelle génération de joueurs.

En janvier, le poste de l’ancien international français était menacé après avoir été éliminé de la Supercoupe espagnole et Copa del Rey, tandis qu’une défaite en Liga face à Levante leur a laissé 10 points de retard sur le leader Atletico.

Cependant, une poussée de nouvelle année a vu l’équipe se remettre de 18 matchs de championnat invaincus.

La progression de Madrid vers les demi-finales de la Ligue des champions – où ils ont été éliminés par Chelsea – a été considérée comme louable, compte tenu des limites de l’équipe et du nombre de blessures auxquelles ils ont été confrontés tout au long de la saison.

Zidane n’avait jamais été auparavant responsable d’une saison complète sans décrocher d’argenterie, mais le triomphe de l’Atletico au dernier jour en Liga samedi signifiait qu’il a mis fin à la campagne 2020-21 les mains vides.