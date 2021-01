L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, a assumé l’entière responsabilité de la sortie anticipée de jeudi de la Copa del Rey aux mains de l’équipe espagnole de troisième division Alcoyano, mais a déclaré que le bouleversement n’était « pas une honte ».

Madrid a perdu 2-1 en prolongation dans les 32 dernières avec Alcoyano jouant les 10 dernières minutes du match un homme à terre après l’expulsion de Ramon Lopez.

« Nous avons essayé », a déclaré Zidane après le match. « Les joueurs ont tout donné sur le terrain.

« Je suis l’entraîneur, la responsabilité est la mienne. Je suis responsable. Nous avons joué contre une équipe de troisième division et nous aurions dû gagner mais ce n’est pas une honte. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il ressentait la chaleur, Zidane a répondu: « Je suis calme. Nous verrons ce qui se passera dans les prochains jours. »

Casemiro et Lucas Vazquez étaient les seuls habitués inclus dans le onze de départ de Zidane contre Alcoyano.

Cependant, Zidane a fait sortir Karim Benzema après l’heure et le trio Toni Kroos, Eden Hazard et Marco Asensio au début des prolongations dans l’espoir de trouver le vainqueur.

Cependant, c’est Alcoyano qui a frappé à cinq minutes du temps.

« C’est du football », a déclaré Zidane. « Ce sont des choses qui se produisent dans la vie d’un footballeur. Si nous avions marqué le deuxième but, cela aurait été un match différent. Leur gardien de but a effectué deux ou trois arrêts. »

Madrid était entré dans la rencontre pour rebondir après la défaite en demi-finale de la Super Coupe de la semaine dernière contre l’Athletic Bilbao.

«C’est une autre journée douloureuse», a-t-il déclaré. « Nous sommes maintenant hors de la Copa. C’est une période difficile. Mais nous n’allons pas devenir fous maintenant. Nous allons réfléchir et continuer à travailler. »

Zidane pense qu’il a toujours le soutien de ses joueurs.

«Oui, je pense», dit-il. « Mais vous devez demander aux joueurs. Nous sommes tous sur le même bateau. Toutes les défaites sont douloureuses. Je n’aime pas perdre et mes joueurs non plus. Maintenant, nous avons la Liga et la Ligue des champions sur lesquelles nous concentrer. »

Alcoyano peut à peine croire qu’ils ont surpris le Real Madrid.

« Nous aurons besoin de quelques jours pour que cela se concrétise », a déclaré Juan Antonio Casanova d’Alcoyano, qui a marqué le vainqueur. « Nous n’avions rien à perdre, une équipe de troisième division contre le Real Madrid. Avec 11 joueurs, ça allait être difficile, avec 10 c’était d’autant plus difficile. »

Le gardien de l’Alcoyano Jose Juan, qui a effectué des arrêts clés dans la nuit pour empêcher Madrid de gagner, a déclaré: « Ils [Real Madrid] devait faire ressortir [on the pitch] tout le monde mais nous avons joué un jeu fantastique.

« Ce serait étonnant que nous ayons atteint la finale de cette compétition. Notre objectif principal en championnat et lors du match de dimanche contre Orihuela. »