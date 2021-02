Zinedine Zidane insiste sur le fait qu’il « voulait vraiment » que Martin Odegaard reste au Real Madrid pour le reste de la saison – mais le milieu de terrain a choisi de ne pas « se battre pour sa place ».

Odegaard a rejoint Arsenal avec un prêt de six mois lors de la fenêtre de transfert de janvier et a fait ses débuts en dehors du banc lors du match nul 0-0 avec Manchester United.

Le meneur de jeu norvégien tenait à quitter le Santiago Bernabeu à la recherche de minutes régulières après avoir commencé seulement trois matchs de Liga cette saison.

Néanmoins, le patron des Blancos, Zidane, affirme qu’il a exhorté Odegaard à rester et à revendiquer le temps de jeu, bien que ses appels soient tombés dans l’oreille d’un sourd.

Discutant du milieu de terrain alors qu’il prévoyait le voyage du Real Madrid à Huesca samedi, Zidane a déclaré aux journalistes: « Odegaard? Il voulait partir, nous en avons parlé deux, trois fois.

«Il voulait jouer et je lui ai dit de rester et de se battre pour sa place.

«J’ai toujours voulu qu’il soit dans mon équipe mais c’était sa décision. Je le voulais dans mon équipe.

« Je voulais qu’il revienne de son prêt [at Real Sociedad last season] et je lui ai dit de rester car la saison est encore très longue et il aurait eu ses chances.