Zinedine Zidane a rejeté l’approche de l’entraîneur de l’USMNT

Zinedine Zidane a rejeté une approche de la Fédération américaine de football pour prendre la relève en tant qu’entraîneur-chef de l’équipe nationale masculine américaine, ont déclaré des sources à ESPN.

On a demandé à Zidane, via son agent Alain Migliaccio, s’il serait intéressé à succéder à Gregg Berhalter sur le banc américain, ce à quoi le Français a poliment refusé.

Le vainqueur de la Coupe du monde 1998, qui a eu 50 ans en juin dernier, est sans club depuis la fin de son deuxième mandat à la tête du Real Madrid à l’été 2021, mais il a les yeux fermement rivés sur le travail de la France à un moment donné.

Avec l’annonce samedi que le contrat de Didier Deschamps en tant qu’entraîneur de la France a été prolongé jusqu’en 2026, Zidane devra attendre encore quelques années et pourrait prendre un emploi en attendant.

Mais ce ne sera pas avec l’équipe américaine, ni avec les équipes nationales du Brésil ou du Portugal, qui tenaient également à l’entraîneur triple vainqueur de la Ligue des champions.

Zinedine Zidane a remporté 11 trophées en deux périodes en tant qu’entraîneur du Real Madrid. FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

Le contrat de Berhalter en tant qu’entraîneur de l’USMNT a expiré le 31 décembre, la fédération ayant annoncé cette semaine que l’entraîneur adjoint Anthony Hudson prendrait en charge les matches amicaux contre la Serbie le 25 janvier à Los Angeles et contre la Colombie trois jours plus tard à Carson, en Californie.

En plus d’entreprendre un examen du programme USMNT après la Coupe du monde 2022, US Soccer a commandé une enquête sur un incident de violence domestique de 1991 impliquant Berhalter et sa désormais épouse, Rosalind.

Berhalter a publié un communiqué mardi révélant qu’il avait donné un coup de pied à son partenaire de longue date lors d’une dispute alors qu’ils sortaient ensemble.

Danielle Reyna, la mère du joueur de l’USMNT Gio Reyna, a déclaré mercredi qu’elle avait révélé l’incident à US Soccer, qui a engagé Alston et Bird LLP pour mener une enquête indépendante sur l’affaire.

Cependant, le directeur sportif de US Soccer, Earnie Stewart, s’exprimant lors d’une conférence de presse cette semaine, a évoqué la possibilité que Berhalter puisse être réembauché comme entraîneur à la conclusion de l’enquête du cabinet d’avocats externe et de l’examen interne du programme masculin par US Soccer.

S’exprimant jeudi, Berhalter, qui a mené l’USMNT à une sortie en huitièmes de finale aux Pays-Bas au Qatar, a déclaré qu’il souhaitait toujours continuer en tant qu’entraîneur.

“Il s’agit de pouvoir passer à l’étape suivante et la prochaine étape consiste à faire quelque chose qu’aucune équipe américaine n’a jamais fait et qui est d’aller en demi-finale et de voir ce qui se passe à partir de là”, a-t-il déclaré lors de son apparition en tant qu’invité sur “The New World of Work », une émission diffusée en ligne produite par la Harvard Business Review.

“Donc, il y a beaucoup de grands défis à relever. Bien sûr, j’aimerais continuer dans mon rôle.”

Les États-Unis accueilleront conjointement la Coupe du monde 2026, aux côtés du Canada et du Mexique.