Zinedine Zidane a dit aux joueurs qu’il quittait le Real Madrid, disent les médias espagnols

Les médias espagnols ont affirmé dimanche matin que Zinedine Zidane a déjà annoncé à ses joueurs qu’il avait l’intention de quitter son poste d’entraîneur à la fin de la saison. Selon la radio Onda Cero et Goal en ligne, le Français, qui a un contrat jusqu’en 2022, a informé son équipe il y a une semaine qu’il allait partir à la fin de la saison la semaine prochaine. Goal a ajouté: « L’entraîneur a informé ses joueurs samedi dernier avant d’affronter Séville dimanche à Valdebebas ». Le journaliste d’Onda Cero, Fernando Burgos, a déclaré que le successeur probable de Zidane proviendrait d’une liste restreinte comprenant l’ancien entraîneur de la Juventus Massimiliano Allegri, l’ancien joueur Raul Gonzalez et Joachim Loew qui quittera son poste d’entraîneur de l’Allemagne à l’issue des Championnats d’Europe de cet été.

Plus tôt samedi, Zidane avait laissé entendre qu’il pourrait partir, affirmant qu’il pensait « qu’il arrive un moment où c’est le moment de changer ».

«Je ne pars pas parce que c’est facile. Ce n’est pas comme si je me détournais et que je ne regardais pas en arrière. Non, il y a des moments où il faut être là et il y a des moments où c’est tout, c’est fini, il est temps de changer. Mais pour le bien de tout le monde, pas seulement pour moi. «

Zidane a parlé chaleureusement de ses joueurs, décrivant sa relation avec eux comme une relation de «respect total» tout en ajoutant leur temps ensemble est «quelque chose qui sera là pour toujours».

Lorsqu’on lui a dit qu’il avait l’impression de dire au revoir, Zidane a déclaré: «Je ne peux que dire la même chose. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je suis ici maintenant, oui, et demain nous allons jouer. Ensuite, il nous restera un match. «

Real Madrid jouer à l’Athletic Bilbao dimanche, sachant tout sauf une victoire à San Mames signifiera que l’Atletico Madrid remportera le titre s’il battait Osasuna au Wanda Metropolitano.

Ils sont à deux points de l’Atletico Madrid en Liga, avec deux matchs à jouer.

