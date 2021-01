Zindagi Tamasha, produit par Sarmad Khoosat, est l’entrée officielle du Pakistan aux Oscars 2021. Le film a eu sa première au Festival international du film de Busan l’année dernière, est maintenant l’entrée officielle du Pakistan aux Oscars. Même s’il s’agit d’un moment de fierté pour le pays, le film a d’abord fait face à suffisamment de réactions négatives de la part des groupes religieux.

Le film avait passé les certifications du comité de censure. Mais des groupes fondamentalistes, dont Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP), se sont opposés au film le qualifiant de blasphématoire. Khoosat a même été menacé de mort. Les films, qui se déroulent dans la ville de Lahore au Pakistan, sont « un portrait intime d’une famille ainsi qu’un commentaire politique torride sur les petits dieux de cette terre qui surveillent nos passions privées », selon le synopsis officiel, a déclaré l’Aube dans un rapport.

« Avant Zindagi Tamasha, j’étais une personne très aimée de l’écran dans la majeure partie du pays », a déclaré Khoosat cité par The Guardian. Khoosat a été parmi les meilleurs artistes de l’industrie du divertissement au Pakistan. Il a réalisé le drame télévisé populaire Humsafar avec Mahira Khan et Fawad Khan. Il a joué dans des drames et des films au Pakistan. En octobre 2018, il a livré un acte live de 24 heures, No Time To Sleep, mettant en scène les dernières 24 heures de la vie d’un condamné à mort, une performance qui lui a valu une appréciation critique.

Zindagi Tamasha, qui a été créée au Festival international du film de Busan l’année dernière, tourne autour d’un patriarche (joué par Arif Hassan) dont le seul acte d’expression de soi fait des ravages dans la vie de sa famille immédiate. «Rétrospectivement, c’est drôle comment tout le monde dirait simplement ‘cela n’arrive pas au Pakistan’. Nous n’interdisons pas les films. Ils font ça en Inde! Ils ont des manifestations contre les films, ils ont des factions extrémistes. «Il y a eu des problèmes au Pakistan, ils censureraient ou supprimeraient massivement des morceaux de films. L’interdiction des films n’est pas trop à la mode ici. Cela nous a tous très durement touchés », a déclaré Khoosat, surtout connu pour son émission télévisée Humsafar et ses débuts en tant que réalisateur Manto, m’a dit.

Zindagi Tamasha était censé être le premier film pakistanais de 2020, à être projeté dans les cinémas le 24 janvier. Cependant, il a été arrêté de sortir, en raison du contrecoup.

«Tout le chagrin que Zindagi Tamasha m’a donné a en quelque sorte restauré ma foi dans le pouvoir de l’art aussi: le pouvoir pur et presque physique de l’art de faire imiter la vie. Cette annonce, pour moi, est une lumière très vive qui brille au bout de ce tunnel sombre d’un an. J’ai fait ce film au Pakistan et avant tout, pour le Pakistan, pour mon peuple et le malheur que mon peuple en est resté privé pèse assez lourdement sur ma conscience artistique », a déclaré Kanwal Khoosat, coproducteur du film, cité par l’aube.

Le numéro de téléphone de Sarmad Khoosat a été divulgué, il a été menacé de mort et a reçu des photos de têtes décapitées sur son téléphone. Un chef religieux a même ajouté que le film serait diffusé sur son cadavre.

Le film suit un vieil homme du Pendjab qui est connu dans la localité comme quelqu’un qui chante des naats. Mais un jour, quelqu’un l’enregistre au téléphone en dansant sur une chanson punjabi et au fur et à mesure que la vidéo est partagée, il est condamné. Les gens arrêtent de l’inviter à chanter des naats. Les gens lui ont craché dessus ou l’ont arrêté pour des selfies après la fuite de la vidéo. L’histoire est inspirée de l’histoire d’un homme réel dont la vidéo de danse sur une chanson punjabi a été divulguée, après quoi il a été contraint de présenter des excuses. Fait intéressant, Khoosat, tout comme le protagoniste de son film, a également envisagé de présenter des excuses dans une vidéo lorsque les menaces de harcèlement et de mort ont atteint un sommet l’année dernière.