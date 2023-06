Zimmerman et Morris de l’USMNT présentent la liste des étoiles de la MLS

Le MVP en titre de la ligue Hany Mukhtar et son coéquipier Walker Zimmerman de Nashville, le meilleur marqueur du LAFC Dénis Bouanga et le meilleur nouveau venu Giorgos Giakoumakis mettent en évidence la liste de 26 joueurs pour le match des étoiles de la Major League Soccer.

Les MLS All-Stars ont annoncé mardi qu’ils affronteront Arsenal, la puissance de la Premier League, le 26 juillet à Washington.

La liste de 26 joueurs se compose de 12 joueurs élus dans le jeu par une combinaison de fans, de joueurs et de médias, 12 sélectionnés par DC United et l’entraîneur-chef All-Star Wayne Rooney et deux sélections des commissaires.

Le FC Cincinnati, actuellement en tête du classement du Supporters’ Shield avec 43 points, a le plus de sélections de tous les clubs avec trois – le milieu de terrain Luciano Acosta et les défenseurs Álvaro Barreal et Matt Miazga.

Au total, 17 clubs différents seront représentés dans le All-Star Game et 19 des 26 joueurs sont des sélections pour la première fois.

Après avoir remporté son premier MVP la saison dernière, Mukhtar mène la ligue avec 13 buts en 20 matchs joués pour Nashville. Il sera rejoint par Zimmerman, qui a été sélectionné dans l’équipe All-Star pour la quatrième fois de sa carrière.

Pas loin derrière dans la course au meilleur buteur de la ligue se trouve Bouanga, qui a repris son score lors de sa deuxième saison avec LAFC avec 11 buts en 16 matches. Le défenseur du LAFC Ryan Hollingshead a également été sélectionné dans l’équipe.

Giakoumakis a marqué 10 fois lors de sa première saison avec Atlanta United et sera rejoint par son coéquipier Thiago Almada, qui est à égalité en tête de la ligue avec neuf passes décisives.

Les autres équipes avec deux joueurs dans le match incluent Columbus (les milieux de terrain Aidan Morris et Lucas Zelarayán); DC United (gardien Tyler Miller et attaquant Christian Benteke); et le club d’expansion St. Louis CITY (gardien de but Roman Bürki et défenseur Tim Parker).

Kei Kamara de Chicago et Mathieu Choinière du CF Montréal ont été ajoutés comme sélections par le commissaire de la MLS Don Garber. Kamara est à un but d’égaler Landon Donovan au deuxième rang de l’histoire de la MLS.

Composition du match des étoiles de la MLS 2023

Gardiens : Roman Bürki (St. Louis CITY/voté), Tyler Miller (DC United/sélection de l’entraîneur), Djordje Petrović (New England Revolution/sélection de l’entraîneur).

Défenseurs : Álvaro Barreal (FC Cincinnati/voté), Jon Gallagher (Austin FC/voté), Ryan Hollingshead (LAFC/sélection de l’entraîneur), Matt Miazga (FC Cincinnati/voté), Tim Parker (St. Louis CITY/coach’s sélection), John Tolkin (New York Red Bulls/sélection de l’entraîneur), Walker Zimmerman (Nashville/voté).

Milieux de terrain : Luciano Acosta (FC Cincinnati/voté), Thiago Almada (Atlanta United/voté), Mathieu Choinière (CF Montréal/sélection du commissaire), Héctor Herrera (Houston Dynamo/sélection de l’entraîneur), José Martinez (Philadelphia Union/sélection de l’entraîneur ), Aidan Morris (Columbus Crew/a voté), Hany Mukhtar (Nashville/a voté), Riqui Puig (LA Galaxy/sélection de l’entraîneur), Lucas Zelarayán (Columbus Crew/sélection de l’entraîneur).

Attaquants : Christian Benteke (DC United/sélection de l’entraîneur), Dénis Bouanga (LAFC/voté), Cristian Espinoza (San Jose Earthquakes/sélection de l’entraîneur), Jesús Ferreira (FC Dallas/voté), Giorgos Giakoumakis (Atlanta United/sélection de l’entraîneur ), Kei Kamara (Chicago Fire/sélection du commissaire), Jordan Morris (Seattle Sounders/voté).

Reportage de l’Associated Press.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports MLS Walker Zimmermann Hany Moukhtar