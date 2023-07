Zillow lance des visites virtuelles à domicile alimentées par l’IA

La société immobilière Zillow utilise l’intelligence artificielle pour créer un nouveau format de liste immersif sur son site Internet. Listing Showcase est désormais disponible uniquement à Atlanta, Chicago, Los Angeles, San Diego et Seattle.

Les listes de vitrines comportent des images de héros à défilement haute résolution, une organisation de photos pièce par pièce, des plans d’étage interactifs et plus encore. AI utilise les préférences de l’acheteur pour sélectionner l’image principale de chaque annonce, qui est la photo principale utilisée pour représenter la propriété sur toutes les plateformes.

« Dès que les acheteurs atterriront sur une liste Showcase, ils seront virtuellement transportés dans la maison, ce qui leur donnera une compréhension approfondie du flux, de l’architecture et du design de la maison – le tout avant de se rendre en personne », a déclaré Mike Lane, vice-président de AfficherHeurePlusla marque Zillow qui propose la fonctionnalité, a déclaré dans un communiqué.

Le service d’inscription est vendu par abonnement et n’est disponible qu’à un nombre limité d’agents d’inscription sur chaque marché. Les vendeurs qui s’abonnent verront leur maison apparaître plus haut dans les résultats de recherche personnalisés des acheteurs de maison.

Listing Showcase arrivera sur la plupart des principaux marchés plus tard cette année. Les agents intéressés peuvent rejoindre la liste d’attente sur le site ShowingTimePlus.

D’autres fonctionnalités activées par l’IA sont prévues à l’avenir sur Zillow. Les agents pourront éventuellement utiliser les informations générées par l’IA pour déterminer quels faits et caractéristiques de la maison sont les plus importants pour les acheteurs et pour mettre en évidence ces caractéristiques.

Pour en savoir plus sur l’intelligence artificielle, découvrez comment l’IA crée une nouvelle ère d’embauche et découvrez comment vous inscrire au nouveau moteur de recherche d’IA de Google.

Voir également: J’utilise la nouvelle recherche AI ​​de Google. Voici ce que j’ai appris

Note de la rédaction : CNET utilise un moteur d’IA pour aider à créer des histoires. Pour en savoir plus, consultez cet article.