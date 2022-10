‘Ziggy’s Bar & Grill’ – Shaw Local

Un mot pour résumer les cinq derniers mois du Ziggy’s Bar & Grill à Marseille est « défi ».

Un projet de construction visant à construire une courbe en S fusionnant les rues Commercial et Broadway du centre-ville a commencé en mai. Les travaux ont entouré Ziggy’s de cônes et de barricades à rayures oranges, ce qui a réduit la fréquentation des restaurants.

Le restaurant a publié plusieurs rappels sur les réseaux sociaux pour annoncer qu’il est toujours ouvert et pour tenir le public informé des horaires fluides. Même ainsi, les foules habituelles n’ont pas franchi les portes. Les dirigeants marseillais ont fait ce qu’ils pouvaient pour soutenir les propriétaires. Le maire Jim Hollenbeck encourage régulièrement les convives à visiter Ziggy’s sur ses comptes de médias sociaux, et la chambre de commerce de la région de la rivière Illinois a désigné le 5 octobre comme « Support Ziggy’s Bar & Grill Day ».

Un projet de construction visant à relier les rues Commercial et Broadway au centre-ville de Marseille est en cours depuis mai devant le Ziggy’s Bar & Grill au centre-ville de Marseille. Le restaurant est resté ouvert tout au long de la construction de la route. (Dîner Mystère)

Malheureusement, les défis ont persisté un jour plus tard. Le 6 octobre, des travaux de construction ont coupé l’alimentation du restaurant pendant plusieurs heures.

Un ami marseillais m’a parlé des derniers essais du restaurant, j’ai donc décidé qu’il était temps d’y faire ma première visite. Je me suis arrangé pour la rencontrer là-bas pour le dîner… et ne le sauriez-vous pas, un autre barrage routier a surgi.

Peu de temps après que nous soyons entrés, un serveur s’est excusé que le restaurant n’était en espèces que ce soir-là car une ligne de fibre MTCO avait été coupée, fermant le service Internet pour une partie de la ville. Nous n’étions pas sur le point de laisser nos portefeuilles sans numéraire entraver les plans de dîner. Une chasse au trésor de 20 minutes pour les guichets automatiques du centre-ville en a finalement trouvé un qui n’a pas été affecté par la panne.

Le Ziggy’s Bar & Grill à Marseille propose à la fois des plats sur place et à emporter. Cet apéritif à emporter de nachos chargés – qui comprend du bœuf haché, de la sauce au fromage, de l’oignon, de la laitue, de la tomate et l’ajout facultatif de jalapenos – est assez grand pour servir d’entrée. (Dîner Mystère)

De retour au restaurant, je n’ai pas regretté les démarches supplémentaires. La nourriture de Ziggy en vaut la peine.

Nous avons commencé avec l’apéritif Pick Three afin de pouvoir goûter au chou-fleur épicé frit (son préféré), aux mini tacos (mon nouveau favori) et aux rondelles d’oignon. Mon amie a noté qu’elle aime que Ziggy’s enrobe le chou-fleur dans une sauce de style Buffalo avant de le paner pour sceller la saveur épicée. Pour tremper les sauces, nous devons recommander la sauce Ziggy’s – une sauce ranch avec une touche de chipotle. Il s’est bien marié avec toutes nos entrées.

Le Ziggy’s Bar & Grill du centre-ville de Marseille propose plus d’une dizaine d’entrées. Une option est le Pick Three, qui permet aux convives de choisir parmi des frites, des tater tots, des haricots verts frits, des mini tacos, des rondelles d’oignon, des frites de cornichon, des champignons frits et du chou-fleur pané épicé. (Dîner Mystère)

Le menu des entrées met en vedette une variété de hamburgers, de sandwichs, de salades et d’ailes. J’ai commandé le burger de pizza, qui comprend une galette de saucisse italienne épicée avec de la marinara, de la mozzarella et une option supplémentaire de pepperoni. Les burgers de pizza que j’ai mangés dans le passé utilisaient du bœuf haché, mais j’ai découvert que je préférais la saucisse italienne. Le sandwich a vraiment le goût d’une pizza sur un petit pain.

Mon ami a commandé deux tacos – un poisson et une crevette. Ce sont à la fois une option savoureuse et abordable vendue à la carte pour moins de 4 $ chacun.

Deux tacos sont proposés à la carte au menu du Ziggy’s Bar & Grill au centre-ville de Marseille. Le taco au poisson est composé de goberge d’Alaska panée et d’un choix de salade de chou ranch ou Ziggy. Le taco aux crevettes comprend des crevettes et de la salade de ziggy. (Dîner Mystère)

Ziggy’s propose des repas à l’intérieur et à l’extérieur, ainsi que des plats à emporter. Avant que mon ami et moi ne partions, nous avons tous les deux commandé des repas à emporter pour ramener à la maison nos conjoints. Elle a ramené à la maison les nachos chargés pour que son mari les grignote pendant le football du lundi soir, et j’ai ramené à la maison un sandwich aux côtelettes de porc panées avec des tater tots. Les deux commandes à emporter ont bien voyagé et la mienne est restée chaude pendant les 30 minutes de route vers la maison.

Ne laissez pas la construction en cours vous dissuader de visiter. Main Street a beaucoup de places de stationnement sur les trois pâtés de maisons entre le restaurant et l’US 6, et le trottoir reste ouvert aux piétons, donc c’est une promenade rapide jusqu’à la porte d’entrée.

L’un des sandwichs du menu du Ziggy’s Bar & Grill est la côtelette de porc panée, qui est servie avec des frites ou des tater tots. (Dîner Mystère)

À la lumière de l’été difficile de Ziggy, j’ai un défi pour les convives de Starved Rock Country. Rendez-vous en voiture à Marseille et essayez-les, surtout si vous franchissez la porte pour la première fois comme moi.

• The Mystery Diner est un employé de Shaw Media. L’identité du convive n’est pas révélée au personnel du restaurant avant ou pendant le repas. Le Mystery Diner visite un autre restaurant et rend ensuite compte de l’expérience. Si le Mystery Diner ne peut pas recommander l’établissement, nous ne publierons pas d’histoire.

SI VOUS ALLEZ

QUEL: Ziggy’s Bar & Grill

OÙ: 278 rue Main, Marseille

TÉLÉPHONER: 815-795-9447

INFORMATIONS: www.ziggysbarandgrill.com

https://www.starvedrockcountry.com/2022/10/18/mystery-diner-ziggys-bar-grill/