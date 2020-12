Le Real Madrid a réservé sa place en huitièmes de finale de la Ligue des champions mercredi – puis Zinedine Zidane a soulevé des doutes sur son avenir à long terme en tant que manager.

Deux buts de la tête de Karim Benzema ont aidé Madrid à remporter une victoire convaincante 2-0 à domicile contre le Borussia Monchengladbach, qui a également progressé jusqu’aux 16 derniers.

Benzema a fantôme dans la zone non marquée pour rentrer à la maison sur un centre flotté de Lucas Vazquez à la neuvième minute et est remonté pour marquer à la 32e, cette fois en actionnant un centre de Rodrygo entre les mains du gardien suisse Yann Sommer.

C’était une victoire bien nécessaire pour Zidane, qui a connu un début de campagne bégayant, et le manager était ravi de voir son équipe se battre pour les trois points.

Mais après le match, le Français a encore évoqué son avenir et fait référence au légendaire manager de Manchester United qui a passé plus de 20 saisons à Old Trafford.

« Je ne serai jamais à Madrid [Sir Alex] Ferguson, c’est sûr », a-t-il déclaré aux journalistes, en référence au légendaire patron de Manchester United qui a passé plus de 20 ans à Old Trafford.

«Je ne sais pas combien de temps je vais rester ici, je n’y pense pas.

«J’ai beaucoup de chance d’être dans ce club et j’aime être heureux même dans les moments les plus difficiles … J’ai vécu en Espagne, à Madrid pendant longtemps et je veux continuer encore un peu.