Zinedine Zidane a déclaré qu’il souhaitait se battre en tant qu’entraîneur du Real Madrid après une défaite 2-0 en Ligue des champions contre Shakhtar Donetsk, laissant les chances de l’équipe de se qualifier pour les huitièmes de finale sérieusement douteuses.

Les buts des remplaçants Dentinho et Manor Solomon en deuxième période ont vu Madrid battu pour la deuxième fois par les Ukrainiens, après avoir ouvert leur campagne européenne avec une défaite 3-2 à domicile en octobre.

– Notes: Varane 4/10 après la dernière erreur défensive

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Le résultat à Kiev a mis le Shakhtar à égalité de points avec Madrid, les deux équipes lorgnant nerveusement l’autre match du groupe B de mardi entre le Borussia Monchengladbach et l’Inter Milan.

Lors de la dernière journée du 9 décembre, les leaders du groupe hôte de Madrid, Mönchengladbach, et le Shakhtar se rendront à l’Inter.

« Non. Pas du tout. Je ne démissionnerai pas », a déclaré Zidane lors de sa conférence de presse d’après-match, lorsqu’on lui a demandé s’il envisageait son avenir. « Nous continuerons … En première mi-temps, nous avons été vraiment bons. Je pense que nous méritions de marquer en premier, cela aurait changé les choses. Leurs buts nous ont beaucoup fait mal. »

Madrid a maintenant perdu cinq de ses 10 derniers matches toutes compétitions confondues, les défaites en Liga contre Cadix, Valence et Alaves se combinant avec des pertes à domicile et à l’extérieur en Ligue des champions contre le Shakhtar pour laisser Zidane sous une pression importante.

« Nous avons eu des moments compliqués et nous le ferons toujours », a déclaré Zidane. « Nous sommes sur une mauvaise série de résultats. C’est la réalité. Mais nous devons continuer … Je pense que nous nous sommes bien préparés, nous avons joué une excellente première mi-temps. Il nous reste un match et nous devons gagner et réfléchir. passer au travers. »

Madrid doit maintenant faire face à une série de matches testés, alors qu’ils partent face aux quatre meilleurs prétendants à Séville en Liga, affrontent Mönchengladbach dans un affrontement incontournable de la Ligue des champions, puis affrontent l’Atletico Madrid dans le derby, le tout en une semaine.

« Je me sens fort. Je vais tout donner, comme toujours, je pense que les joueurs le feront aussi », a déclaré Zidane. « L’autre jour [against Alaves] nous ne méritions pas de gagner. Je pense qu’aujourd’hui nous avons joué un bon match, mais c’est le football. Nous devons garder la tête haute et penser au prochain match. Quand vous êtes sur une mauvaise course, il n’y a pas d’alternative … nous devons montrer notre caractère et notre fierté. «

Alors que Karim Benzema est revenu dans l’équipe mardi soir, Madrid attend toujours que le capitaine Sergio Ramos se remette d’une blessure, tandis qu’Eden Hazard a été exclu pendant trois semaines lundi en raison d’un problème musculaire à la cuisse.