Après la défaite 2-0 du Real Madrid face au Shakhtar Donetsk en Ligue des champions mardi, Zinedine Zidane a déclaré qu’il ne démissionnerait pas. Malgré leur cinquième défaite lors de leurs 11 dernières sorties. Malgré le risque très réel que l’équipe quitte la Ligue des champions en phase de groupes pour la première fois de l’histoire de la compétition. Malgré le fait qu’à l’heure actuelle, ce groupe semble aussi résistant que du papier de soie humide … et à peu près aussi utile.

Cela compte parce que la sagesse conventionnelle est que Zidane ne sera pas renvoyé. Ou, au moins, il y a plusieurs autres cercles d’enfer dans lesquels cette équipe doit descendre avant que cela n’arrive. Comme une mauvaise odeur contre le Borussia Mönchengladbach mercredi prochain – une victoire garantit la qualification, un match nul suffira si le Shaktar perd contre l’Inter – tout en ratant ses deux prochains tests de Liga, ce samedi contre Séville et le week-end suivant dans le derby madrilène. Même cette pourrait ne pas suffire au président du Real Madrid, Florentino Perez, pour appuyer sur la gâchette.

Pourquoi Zidane est-il si ancré dans son travail? Ce ne sont pas seulement les près de deux décennies passées au club en tant que joueur, entraîneur et assistant. Ou même les trois titres de Ligue des champions et deux couronnes de Liga en cinq ans. C’est le fait que mis à part les résultats actuels, Zidane convient parfaitement au Real Madrid. Il ne provoque pas de controverse. Il ne dénigre pas le club en public et il ne gémit pas à ses amis dans les médias en privé. Il n’ennuie pas les joueurs vedettes. Il ne choisit pas de bagarres avec d’autres managers. Il ne harcèle pas les arbitres. Il n’exige pas que le club se lance dans un processus de reconstruction coûteux. Il n’a pas perdu son sang-froid depuis cette nuit à Berlin en juillet 2006.

Zidane est facile et gérable, et c’est ce que Florentino veut et a besoin en ce moment. Cela ne changera pas à moins que, comme nous l’avons dit, les choses ne dégénèrent gravement. Vraiment mal.

Quoi pourrait le changement, cependant, est que Zidane s’éloigne. Il l’a déjà fait avant, après tout, et vous pouvez peut-être envisager un moment où il se demande si son message parvient à cette équipe. S’il sent qu’il ne peut plus les faire jouer. Si ce travail est trop stressant et pas assez gratifiant.

Le truc chez un gars comme Zidane, c’est qu’il n’est pas défini par sa carrière de manager. Non seulement parce qu’il était l’un des plus grands footballeurs de sa génération et que ses réalisations managériales ne correspondent peut-être jamais à cela, mais plutôt parce que, contrairement à d’autres anciens footballeurs, ce n’est pas quelqu’un qui était accablé d’un désir ardent d’entraîner au moment où il s’est accroché. ses bottes. Sept années complètes se sont écoulées entre le jour de sa retraite et celui où il est devenu entraîneur adjoint. Il n’a pas besoin de cela – ni financièrement, ni émotionnellement – et quand il sent qu’il n’est plus le meilleur gars disponible pour le poste, il s’en va.

C’est ma lecture, de toute façon. Le visage de pierre impénétrable décidera quand son temps sera écoulé.

Alors: ce moment devrait-il être maintenant?

Le temps de Zidane au Real Madrid n’est pas en danger à moins qu’il ne décide de partir. L’équipe le soutient et le travail est à lui jusqu’à ce qu’il ne le veuille plus. Stanislav Vedmid / DeFodi Images via Getty Images)

Il y a une école de pensée révisionniste qui, surtout, blâme le front office. Il soutient que, depuis la signature de Toni Kroos en 2014, la seule superstar légitime à arriver qui a contribué de manière significative était Thibaut Courtois – un gardien de but. Au lieu de cela, le Real Madrid a reçu un raté coûteux et définitivement blessé de 140 millions de dollars (Eden Hazard, qui a deux buts en championnat à son actif en 16 mois) tout en dépensant 120 millions de dollars supplémentaires pour un jeune brésilien prometteur mais frustrant (Rodrgyo, Vinicius) et un autre. 70 M $ sur un attaquant qui joue rarement et qui marque rarement (Luka Jovic, qui compte également deux buts à son actif).

Le Real a dépensé 350 millions de dollars supplémentaires au cours des six dernières années pour un groupe de joueurs – Eder Militao, Ferland Mendy, Alvaro Odriozola, Mariano Diaz, Theo Hernandez, Brahim Diaz, Dani Ceballos, Alvaro Morata, Mateo Kovacic et Danilo – qui soit sont allées et venues sans laisser beaucoup de traces, ou sont si piétonnes qu’elles ne le feront probablement jamais. Certains ont été vendus avec profit et certains ont bien fait ailleurs, mais le fait est qu’à part Ferland Mendy (et vous vous demandez parfois s’il n’a l’air bien que parce que l’alternative est Marcelo), peu de gens se souviendront avec tendresse au Bernabeu.

Le problème avec cette logique est qu’elle ne tient pas compte du fait que le Real Madrid a remporté d’importants trophées pendant cette période: trois couronnes en Ligue des champions et deux titres en Liga. Et non, il ne s’agissait pas uniquement de suivre le train en marche de Cristiano Ronaldo. Il est parti en 2018. Ils ont remporté un titre en Ligue des champions et en championnat ces deux dernières années, sans lui, mais avec Zidane à la barre.

Une critique plus appropriée pourrait être que le club n’a pas fait assez pour rafraîchir l’équipe en termes d’ajout de jeunes. Ici, les ajouts ont été frappés (Fede Valverde, Martin Odegaard, Mendy), miss (Jovic, Odriozola, Eder Militao) ou le jury est toujours absent (Vinicius et Rodrgyo qui, nous l’oublions, ont encore respectivement 20 et 19 ans). Ce qui les a vraiment blessés, ce sont les blessures, comme celles qui ont freiné la croissance d’Isco et de Marco Asensio. Et, bien sûr, ils n’ont jamais eu l’ascenseur que Hazard était censé fournir, à la fois en termes d’objectifs et de poussière d’étoiles.

Varane est en mauvaise forme ces jours-ci, même si ce n’est pas quelque chose que Zidane ne peut pas gérer. Getty

Maintenant, tout ce qui précède n’est pas une exonération de Zidane cette saison. Ce ne sont que des facteurs atténuants qui rendent la course post-lockdown du Real au titre, dans laquelle il a gagné 31 points sur 33 en Liga, beaucoup plus remarquable. Et cela soulève la question: pourquoi ont-ils pu le faire il y a six mois, mais pas maintenant?

Les blessures (Sergio Ramos, Dani Carvajal, Valverde et, jusqu’à mardi soir, Karim Benzema) offrent une explication partielle, mais seulement partielle. Ils n’expliquent pas pourquoi Raphael Varane, qui a 27 ans et vainqueur de la Coupe du monde, devrait soudainement jouer comme Rafael Benitez (qui a 60 ans et ne va gagner qu’une Coupe du monde en tant qu’entraîneur ou s’il achète une réplique en plastique). Ils n’expliquent pas pourquoi cette équipe fait continuellement des erreurs mentales insensées. Ils n’expliquent pas pourquoi, comme ils l’ont fait mardi, ils peuvent sortir, se rapprocher de marquer quelques buts et ensuite devenir mou comme une poupée de chiffon.

Un indice pourrait venir des chiffres. La sortie offensive du Real Madrid en championnat et en Ligue des champions la saison est pratiquement identique à celle de la saison dernière, mesurée en objectifs attendus: 1,53 à 1,52. Défensivement, ils sont pires, concédant un 1,00 xG par rapport à 0,83 l’année dernière, et ils sont particulièrement pires par rapport à leur Liga xGC post-lockdown, qui était de 0,70.

Il ne sert à rien de regarder les chiffres seuls; il vaut mieux les combiner avec le «test de la vue», et ce que cela suggère, ce sont deux choses. L’une est une équipe qui joue par à-coups, en faisant parfois assez pour prendre le dessus, parfois pas et qui souffre ensuite pendant de longues périodes. C’était probablement vrai la saison dernière aussi. L’autre est un camp qui concède trop et trop de chances de qualité en particulier. Pourquoi? En partie à cause de pannes systémiques sur le terrain, mais en grande partie à cause d’erreurs individuelles à l’arrière.

Et cela nous ramène à Zidane. Il s’agit d’une crise dont il a besoin pour se sortir du terrain d’entraînement. À la fois en termes pratiques – mieux défendre en tant qu’unité, de sorte que lorsque des erreurs se produisent, il y ait une sécurité intégrée – et, peut-être principalement, en termes mentaux, savoir quels joueurs n’ont pas raison et quand (oui, je parle à propos de Varane) et en installant le genre de calme et de préparation dont vous avez besoin pour faire des jeux à ce niveau.

La question de savoir s’il reste dans les parages est simple. Sauf cataclysme, le travail est le sien aussi longtemps qu’il le veut et, d’après ce que nous pouvons dire, il le voudra aussi longtemps qu’il sentira qu’il a le bon message pour les joueurs et aussi longtemps qu’il le sentira. il peut leur faire comprendre.

À court terme, c’est ainsi que le Real Madrid se règle. À long terme, il faudra des investissements et de la planification, de la patience et de la santé.

Donc, Zizou, c’est sur toi. Vous sentez-vous prêt pour ça?