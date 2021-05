Zidane parle de la Liga du Real Madrid et de la Ligue des champions: «  Nous pouvons le faire  »

Zinedine Zidane a admis que le Real Madrid pourrait terminer la saison avec un doublé en Liga et en Ligue des champions, affirmant que « nous pouvons le faire » après une victoire 2-0 en championnat contre Osasuna samedi les ayant maintenus dans la course au titre de la ligue.

Eder Militao et Casemiro ont marqué dans les 15 dernières minutes pour donner à Madrid une victoire qui leur laisse deux points de retard sur l’Atletico Madrid et trois points d’avance sur Barcelone, qui joue dimanche.

– Notes du Real Madrid: Militao 9/10 pour garder les titres en vie

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

« Beaucoup de choses nous sont arrivées mais nous y sommes, et aujourd’hui, ce sont trois points de plus », a déclaré Zidane lors de sa conférence de presse d’après-match. « Nous sommes dans le combat et il nous reste quatre matchs. Nous nous battrons jusqu’à la fin. Nous pouvons le faire. Je ne dirai pas que nous gagnerons, mais nous ferons tout notre possible pour essayer, je le garantis vous que. »

2 Liés

Une peur de blessure a vu le défenseur Raphael Varane expulsé à la mi-temps en raison d’une gêne musculaire avant la demi-finale retour de la Ligue des champions mercredi avec Chelsea à Stamford Bridge.

« J’espère que ce que Rafa a n’est pas grand-chose », a déclaré Zidane. « Je lui ai parlé et il m’a dit que ce n’était pas mal, et espérons-le. »

Zidane a également choisi de reposer les milieux de terrain Toni Kroos et Luka Modric contre Osasuna, en pensant au match de Ligue des champions.

« C’est beaucoup de matchs », a-t-il déclaré. « Luka et Toni se sont reposés et c’est bien. Antonio Blanco a joué et bien fait … Ce n’est pas facile ce que nous faisons à chaque match, encore une fois, nous avons obtenu une feuille blanche et nous avons marqué deux fois. Nous devons être satisfaits. »

Eden Hazard a fait son premier départ depuis janvier – après avoir quitté le banc contre Chelsea cette semaine – et est maintenant en lice pour débuter à Stamford Bridge contre son ancien club.

« [He looked] vraiment bien « , a déclaré Zidane. » C’est la première fois qu’il commence. Il a joué pendant 70 minutes, et il avait l’air bien dans cette position près de Karim. Je suis content de son jeu. «

Zidane a déclaré qu’il n’était pas encore clair si le capitaine Sergio Ramos serait prêt à affronter Chelsea alors qu’il se remettait d’une blessure au mollet, ce qui signifie que Militao est susceptible de commencer après avoir impressionné ces dernières semaines.

« J’ai travaillé chaque jour avec le soutien de tous les joueurs pour saisir cette opportunité », a déclaré le Brésilien après avoir marqué son premier but en championnat pour le Real Madrid. « Nous irons match par match et verrons ce qui se passe. Nous voulons les deux trophées, mais nous irons étape par étape, c’est tout. »