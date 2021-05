Zidane nie le drame au sol d’entraînement de Marcelo après la victoire du Real Madrid

Zinedine Zidane a nié qu’une dispute au sol d’entraînement avec Marcelo ait empêché le défenseur de faire partie de l’équipe du Real Madrid pour sa victoire 4-1 en Liga à Grenade jeudi.

Avec le Brésilien absent du groupe de voyage et le premier choix Ferland Mendy blessé, il a été laissé à l’arrière gauche de 19 ans Miguel Gutierrez de faire son premier départ – et le jeune a répondu en créant le premier but de Madrid pour Luka Modric.

« Marcelo a eu un certain inconfort et, comme toujours, nous ne voulions pas prendre de risque », a déclaré Zidane, interrogé sur les allégations – signalé pour la première fois par Goal.com – qu’une dispute avec l’entraîneur avait conduit le joueur à être abandonné.



Le vétéran Marcelo, qui est l’un des capitaines de l’équipe, a perdu sa place dans le onze de départ de Madrid contre Mendy cette saison et a été critiqué pour sa forme et sa forme physique.

Le joueur de 33 ans a débuté dimanche le match nul 2-2 du Real Madrid contre le Sevilla FC – un résultat qui a sérieusement compromis leurs espoirs de titre – mais a été expulsé après 66 minutes, pour être remplacé par Gutierrez, qui a obtenu le titre. acquiesce jeudi.

« L’inconfort de Marcelo est la raison pour laquelle il n’a pas voyagé avec nous, c’est tout », a insisté Zidane lorsqu’il a insisté sur la question lors de sa conférence de presse d’après-match.

Rodrygo Goes, Alvaro Odriozola et Karim Benzema ont également marqué lors d’une victoire directe contre Grenade qui a laissé Madrid à deux points du leader Atletico en tête du classement de la Liga.

« Nous allons continuer. Il nous reste deux matches. Jusqu’à la fin, jusqu’à la dernière minute lorsque la ligue sera terminée, nous donnerons tout, comme aujourd’hui, et nous verrons », a déclaré Zidane.





Le Real Madrid visite l’Athletic Bilbao dimanche, tandis que l’Atletico accueille Osasuna, avant que Madrid ne joue Villarreal et que l’Atletico se rende à Valladolid le dernier week-end de la saison.

« La seule chose que nous pouvons faire est de continuer à faire pression sur l’Atleti et espérer qu’ils ne gagneront pas l’un de leurs deux matchs », a déclaré le gardien Thibaut Courtois. « Nous devons montrer que nous sommes là pour gagner, que nous sommes proches et qu’ils n’ont aucune marge d’erreur. »

L’Atletico a battu la Real Sociedad 2-1 dans une victoire serrée et éprouvante mercredi, après que son rival Barcelone ait perdu des points lors d’un match nul 3-3 à Levante un jour plus tôt.

« Je n’ai pas vu le [Atletico] « Tout le monde fait son truc, ils ont gagné, donc ils se sentiront forts. » Tout ce que vous pouvez faire est de vous regarder, nous avons un match difficile dimanche à Bilbao, puis après notre match, nous regarderons leur résultat. «