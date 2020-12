L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, a salué la capacité de son équipe à résister à la pression après avoir terminé une semaine difficile de résultats en battant Séville 1-0 en Liga.

Un but contre son camp du gardien de Séville Bono a donné à Madrid la victoire et la réaction parfaite à la défaite du week-end dernier contre Alaves et à la défaite de mercredi contre le Shakhtar Donetsk, mettant en péril leurs chances de se qualifier dans leur groupe de la Ligue des champions.

« Nous avons gagné trois points très importants, mais le plus important est la performance », a déclaré Zidane lors d’une conférence de presse après avoir remporté une première victoire en championnat en quatre matchs.

«Nous avons été excellents de la première à la dernière minute, même si nous avons un peu souffert en seconde période. C’était une victoire extrêmement méritée sur un rival de haut niveau, une équipe que vous pouvez avoir contre les cordes à tout moment.

« Nous avons surmonté cela et je suis très heureux pour les joueurs. »

Zidane, qui a conduit le Real au titre espagnol la saison dernière, a dû avaler les spéculations la semaine où le président Florentino Perez voulait le limoger après leur mauvais début de campagne.

Alors que la victoire sur Séville était une première étape importante sur la voie de la reprise de Madrid, Zidane a reconnu que son équipe ne tiendrait pas le coup.

Le Real doit battre le Borussia Moenchengladbach mercredi pour assurer sa place dans les huitièmes de finale de la Ligue des champions, puis affronter ses rivaux de la ville et le leader de la Liga, l’Atletico Madrid.

«Les derniers jours ont été difficiles, mais cette équipe a beaucoup de caractère et aime les défis. La victoire d’aujourd’hui est très importante pour ce qui est à venir », a-t-il ajouté.

«Nous savons que lorsque nous ne jouons pas bien, il y aura des critiques, mais nous devons nous concentrer sur les aspects positifs et continuer à essayer d’être cohérents. Mais nous ne pouvons pas nous soucier de ce que les gens disent de nous car cela ne changera pas. «