Zidane Iqbal de Man Utd est sur le point de quitter Old Trafford et de rejoindre l’équipe néerlandaise du FC Utrecht | Nouvelles du football

Le FC Utrecht se rapproche de la signature du pionnier de Manchester United Zidane Iqbal pour un contrat permanent.

Diplômé de l’Académie, Iqbal est sur le point de signer un contrat avec le club Eredivisie, mettant fin à son association de plus de dix ans avec United où il a progressé dans les groupes d’âge.

Iqbal est entré dans l’histoire en décembre 2021 lorsqu’il est apparu dans le match de la Ligue des champions contre les Young Boys pour devenir le premier sud-asiatique britannique à jouer pour Manchester United.

Le milieu de terrain né à Manchester, dont la mère est irakienne et le père est pakistanais, est apparu sur le banc de United à sept reprises lors de la dernière campagne de Premier League.

Iqbal a récemment eu 20 ans et a signé un nouveau contrat avec United la saison dernière.

Mais l’international irakien semble désormais sur la bonne voie pour poursuivre sa carrière dans la première division du football néerlandais, avec son départ d’Old Trafford signalé pour la première fois par David Ornstein de l’Athletic.

La nouvelle du départ d’Iqbal survient moins d’une semaine après qu’un autre chef de file de la communauté sud-asiatique britannique, Arjan Raikhy, a choisi de quitter Aston Villa.

Plus de Sud-Asiatiques dans le football

Raikhy, qui serait une cible de transfert pour les Wolves et Leicester, s’est fait connaître avec un but étonnant contre Chelsea pour les U18 de Villa en novembre 2020.

Le milieu de terrain techniquement doué a fait ses débuts en équipe première senior à peine deux mois plus tard lors d’un match nul au troisième tour de la FA Cup contre Liverpool, décrit par le groupe de supporters Punjabi Villans comme « incroyable ».

Raikhy a mis fin à une saison mémorable en préparant le premier match de Ben Chrisene lors d’une victoire 2-1 contre Liverpool alors que les U18 de Villa ont remporté la FA Youth Cup.

Le Sikh-Punjabi a connu une autre campagne productive la saison suivante alors qu’il s’est mérité la distinction d’aider deux équipes – Stockport County et Grimsby Town – à être promues dans la Ligue de football au cours de deux périodes de prêt distinctes.

Bien qu’il ait impressionné Villa lors de ses vacances d’hiver à Dubaï avant la Coupe du monde de l’année dernière, Raikhy a été libéré avec un certain nombre d’autres joueurs avant la saison prochaine.

Sud-Asiatiques britanniques dans le football

