Zidane fait l’éloge de Hazard après que la star du Real Madrid s’excuse d’avoir ri avec d’anciens coéquipiers de Chelsea

Zinedine Zidane a félicité Eden Hazard pour ses excuses après avoir été surpris en train de rire et de plaisanter avec les joueurs de Chelsea après la sortie de la Ligue des champions du Real Madrid, soutenant l’attaquant pour « passer à travers ça » et disant « il sait ce qu’il doit faire sur le terrain.

Les caméras de télévision ont montré Hazard discutant avec l’ancien coéquipier Kurt Zouma et le gardien de Chelsea Edouard Mendy sur le terrain de Stamford Bridge dans les instants qui ont suivi la défaite 2-0 de Madrid.

« Je suis désolé … je n’avais pas l’intention d’offenser les fans du Real Madrid », a déclaré Hazard sur Instagram jeudi.

« Eden Hazard s’est excusé pour l’autre jour. Il l’a bien fait, ce n’était pas son intention de blesser qui que ce soit », a déclaré Zidane lors d’une conférence de presse avant le Real Madrid. la Ligue affrontement avec Séville.

« C’est la chose la plus importante. Eden est un joueur du Real Madrid et il concourra pour le Real Madrid.

« Il sait ce qu’il a à faire sur le terrain et il le fera. Nous avons parlé après le match l’autre jour, pour dire qu’il dirait désolé. C’est tout, pour moi, pour le club, pour les joueurs, c’est C’est arrivé et maintenant nous devons nous concentrer sur le football. «

Hazard a fait son retour de blessure en mars – le dernier d’une période frustrante de deux ans au Bernabeu jusqu’à présent – et a entamé la défaite de Madrid en demi-finale retour face à l’ancienne équipe de Chelsea.

Il n’a marqué que trois fois en Liga et une fois dans le Ligue des champions depuis sa signature à l’été 2019.

« Jusqu’à présent, nous n’avons pas été en mesure de voir l’Eden Hazard que les gens veulent voir », a déclaré Zidane.

« Je pense qu’il va s’en sortir. C’est un moment compliqué, mais il a un contrat et il veut réussir ici. J’espère qu’il montrera bientôt ce qu’il est en tant que joueur. »

Zinedine Zidane a soutenu Eden Hazard après les critiques de Chelsea. Photo de Simon Stacpoole / Hors-jeu / Hors-jeu via Getty Images

Le Real Madrid affrontera Séville sans le capitaine Sergio Ramos, le club confirmant samedi que le défenseur souffrait d’une tendinite aux ischio-jambiers gauche.

Ramos a également souffert de blessures répétées ces derniers mois, et avec son contrat expirant cet été, il y a eu des spéculations selon lesquelles le match de Chelsea aurait pu être son dernier pour le club.

« Non, l’inquiétude est le match de demain », a déclaré Zidane, lorsqu’on lui a demandé si c’était un problème.

« Malheureusement, Sergio a une blessure. Le reste sera réglé et, espérons-le, bientôt … L’autre jour, il était à 100%, à l’entraînement, il était parfait. Puis après 90 minutes, il a ressenti quelque chose. Je ne sais pas. [if he’ll be back this season]. Le plus tôt sera le mieux. »

Zidane – qui a un contrat jusqu’en 2022 – a de nouveau refusé de préciser qu’il avait l’intention de diriger le Real Madrid l’année prochaine.

« Nous allons terminer la saison », a-t-il déclaré. « Ce que je peux dire, c’est que je vais toujours faciliter les choses pour le club. Le club m’a toujours tout donné, alors je vais le rendre facile. Mais ce n’est pas le but, le but est demain, quatre matchs. gauche, et finissant bien la saison. Le reste est « bla bla bla ». «