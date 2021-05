Zinedine Zidane s’est dit « très en colère » après que le Sevilla FC ait reçu un penalty controversé de handball lors d’un match nul 2-2 qui a laissé le Real Madrid derrière l’Atletico Madrid de deux points en tête du classement de la Liga.

Les équipes étaient de niveau 1-1 lorsque l’arbitre Juan Martinez Munuera a initialement sanctionné Madrid pour une faute du gardien Bono sur l’attaquant Karim Benzema – uniquement pour que le VAR intervienne après avoir repéré un handball antérieur du défenseur Eder Militao à l’autre bout.

Ivan Rakitic a converti ce coup de pied, avant qu’Eden Hazard ne dévie un tir de Toni Kroos devant Bono à la 95e minute pour faire match nul à Madrid.

« Je suis très en colère. Vous devrez m’expliquer les règles du handball », a déclaré Zidane à Movistar après le match. « J’ai parlé à l’arbitre et j’ai demandé une explication. Il a dit que c’était le handball de Militao, mais l’autre [an earlier handball appeal against Joan Jordan] n’était pas … Je n’aime pas parler d’arbitres mais aujourd’hui, le sentiment n’est pas bon. «

« S’il y a un handball à l’intérieur de la surface, vous le donnez dans les deux sens », a-t-il ajouté. « Le match est terminé maintenant, mais aujourd’hui, nous pouvons être ennuyés … Je ne comprends pas du tout. S’il y avait un handball de Militao, il y en avait un de Séville aussi. Je n’étais pas convaincu par quoi [the referee] mentionné.

« On peut parler maintenant, mais ça ne sera pas éclairci, c’est ce qui m’énerve … Aujourd’hui, j’ai vu un handball de Séville et un autre du Real Madrid et il n’en a donné qu’un. C’est la réalité. »

Le tirage au sort au stade Alfredo Di Stefano est survenu un jour après que Barcelone et l’Atletico aient joué une impasse 0-0 au Camp Nou.

Les résultats laissent le Real Madrid comptant sur l’Atletico pour perdre des points lors de ses trois matchs restants, avec les chefs d’équipe de Diego Simeone avec 77 points, et Madrid et Barca en poursuivant tous les deux avec 75.

« Nous ne comprenons toujours pas comment fonctionne la règle du handball », a déclaré le buteur Marco Asensio. « L’arbitre était proche, il n’a pas donné, le jeu a continué et nous avons remporté un penalty clair, puis le VAR est intervenu et a décidé de leur donner un penalty. »

« Je n’ai pas encore vu la rediffusion mais Militao ne regarde même pas le ballon », a déclaré Asensio. « Il touche son bras sans qu’il le veuille. Nous sommes ennuyés parce que cela change non seulement le jeu, mais nos chances de gagner la ligue. »

Fernando Reyes avait ouvert le score dans une première mi-temps dominée par Séville, et Asensio a égalisé le banc à mi-chemin de la seconde mi-temps avant le drame des pénalités tardives.

« Je pense que nous avons perdu deux points aujourd’hui parce que nous avons tout fait pour gagner le match », a déclaré le milieu de terrain Luka Modric. « Nous avons assez bien joué, surtout en seconde période, nous avons créé beaucoup d’occasions. Nous avons eu un penalty, et [the referee] a donné une pénalité dans l’autre sens … C’est de la malchance. «