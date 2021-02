Zinedine Zidane a réagi avec colère aux questions sur son avenir au Real Madrid, demandant du « respect » et a déclaré que les journalistes devraient « me dire en face que vous voulez que je parte », ajoutant que des changements sont probables à la fin de la saison.

L’entraîneur français donnait sa première conférence de presse – avant le match de Liga de Madrid à Huesca samedi – depuis sa convalescence du COVID-19, qui l’a vu rater ses deux derniers matchs.

Une défaite 2-1 contre Levante le week-end dernier a vu Madrid reculer de 10 points derrière le leader Atletico Madrid – qui a également un match en main – dans la course au titre, alors qu’ils étaient également éliminés de la Supercoupe espagnole et de la Copa del Rey le mois dernier. .

« Êtes-vous sérieux? Tous les jours je suis absent, et vous le savez », a déclaré Zidane visiblement en colère quand on lui a demandé s’il était sur la défensive de sa position et de son équipe. « L’année dernière, nous avons remporté la ligue.

« Nous l’avons fait. Le Real Madrid … L’année prochaine, ils devront faire des choses, faire des changements peut-être. Mais cette année, nous avons le droit de nous battre. Battons-nous.

« Nous avons gagné la ligue l’année dernière, pas il y a 10 ans. Montrez-vous un peu de respect pour cela. Vous [journalists] dire beaucoup de choses. Mais vous devez prendre la responsabilité. Dis-moi en face: je veux que tu partes. Nous voulons que vous partiez. Mais tu dois le dire, pas derrière mon dos. «

Zidane – qui a remporté trois titres consécutifs en Ligue des champions lors de sa première période en tant qu’entraîneur de 2016 à 2018 – semblait prêt à admettre qu’il pourrait perdre son emploi cet été si l’équipe ne parvenait pas à dépasser l’Atletico en Liga ou à livrer en Europe.

Madrid affrontera l’Atalanta en huitièmes de finale de la Ligue des champions, avec le match aller le 24 février.

« Je suis responsable de cette équipe. Si les choses ne fonctionnent pas, vous devez voir qui est responsable », a-t-il déclaré. « L’année prochaine, il faudra certainement faire quelque chose. Mais cette année, cette équipe mérite de continuer. »

Zidane a également déclaré que le temps qu’il a passé en auto-isolement pour se remettre d’un coronavirus n’avait pas aidé son état d’esprit.

« Un jour, je suis absent, le lendemain je suis entré, le lendemain, nous nul ou perdons et je suis éliminé », a-t-il ajouté. «Chaque fois que nous jouons un mauvais match, on me pose des questions à ce sujet. Je ne mérite pas ce traitement.

« Je suis un peu en colère, j’ai été enfermé dans une cage pendant deux semaines et j’ai hâte de sortir et de montrer que je me battrai jusqu’à la fin. »

Zidane a également été interrogé sur Eden Hazard – mettant la dernière blessure musculaire qui pourrait voir l’attaquant manquer le mois prochain à la « malchance » – et a admis qu’il avait été réticent à voir Martin Odegaard rejoindre Arsenal en prêt.

« Il voulait partir, il voulait jouer. Nous avons parlé deux ou trois fois », a-t-il déclaré. « Si un joueur veut jouer et a une opportunité ailleurs, quand c’est la demande du joueur … il pourrait rester, se battre, être calme, c’est une longue saison, c’est un joueur intéressant mais finalement cela ne s’est pas produit. C’est la décision de chacun. «