Zidane dit non, mais US Soccer devrait embaucher l’un de ces entraîneurs

La liste métaphorique de blanchisserie des entraîneurs potentiels de football américain s’est rétrécie au cours du week-end alors que Zinedine Zidane a “poliment décliné” le rôle.

Samedi, la nouvelle a été révélée que l’ancien entraîneur du Real Madrid et vainqueur de la Coupe du monde avec la France avait refusé les États-Unis. L’Equipe a rapporté que Zidane avait refusé le rôle dans le but d’obtenir la place d’entraîneur-chef de la France. Cependant, le point de vente a ajouté que la France se préparait à prolonger l’actuel manager Didier Deschamps, qui a emmené la France à la finale de la Coupe du monde 2022 après avoir remporté le tournoi en 2018.

Indépendamment du refus, c’est une déclaration pour US Soccer d’approcher Zidane pour le travail. Dans le passé, les entraîneurs en chef de l’USMNT étaient ceux qui étaient impliqués dans le football aux États-Unis. Les exceptions sont Jürgen Klinsmann et Bora Milutinović, qui ont respectivement entraîné les États-Unis lors des Coupes du monde 2014 et 1990.

Bob Bradley est entraîneur en MLS puis dans l’équipe américaine U-23. Bruce Arena n’a jamais entraîné en dehors des États-Unis, mais a toujours plus de matchs entraînés que toute autre personne dans l’histoire de l’USMNT. Récemment, Gregg Berhalter a passé cinq saisons avec le Columbus Crew avant de prendre la tête de l’USMNT en 2018.

Cependant, l’absence de ce dernier de l’USMNT en raison d’une enquête en cours sur un incident de violence domestique d’il y a 31 ans a rendu plus probable toute nouvelle embauche potentielle. De plus, le lien avec Zidane montre une véritable volonté de l’US Soccer d’embaucher des entraîneurs reconnus et compétents.

Zidane n’est peut-être pas sur cette liste, mais il y a encore des noms notables autour de l’USMNT.

Le football américain devrait viser ces entraîneurs

Comme Zidane, certaines de ces recrues potentielles sont nobles. Ce n’est pas aussi noble qu’une petite nation insulaire qui demande à embaucher Pep Guardiola ou Carlo Ancelotti. Pourtant, les États-Unis n’ont pas nécessairement le pouvoir d’obtenir instantanément qui ils veulent.

Cependant, les entraîneurs suivants pourraient être influencés par la montée en puissance des talents aux États-Unis et le fait que la Coupe du monde 2026 se déroule aux États-Unis.

Jim Curtin

Si US Soccer recherche des entraîneurs qui suivent cette tendance américaine, Jim Curtin est le favori pour prendre le relais. Le manager de l’Union de Philadelphie a entraîné l’équipe depuis 2014. Il a transformé une équipe moyenne avec une apparition en séries éliminatoires en l’une des équipes les plus fortes de la Major League Soccer. Sous le mandat de Curtin, Union s’est qualifiée pour les séries éliminatoires lors de six des sept dernières saisons. En 2021, l’équipe a raté de peu sa première apparition en Coupe MLS. Puis, la saison dernière, Union a atteint la finale de la Coupe MLS pour la première fois, perdant un étourdissant contre LAFC sur la route.

Le succès de la Coupe est l’un des principaux attraits de Curtin au poste de l’USMNT. Au cours de ses deux premières saisons, bien que l’une d’entre elles ait été abrégée lorsqu’il a pris le relais à la mi-saison, Philadelphie a atteint la finale de l’US Open Cup. Il a perdu les deux, l’un en prolongation et l’autre aux tirs au but. Philadelphie a atteint une autre finale de l’US Open Cup en 2018, perdant à nouveau. Avec des succès en tournoi assez réguliers et une connaissance du football américain tel qu’il est, Curtin est un choix populaire, s’il ne s’agit pas de l’un des meilleurs managers européens ou de Gregg Berhalter.

Jesse Marsch

Si vous demandez aux partisans de l’USMNT qui, selon eux, devrait prendre le relais, la réponse globale peut être Marsch. L’actuel patron de Leeds United est un Américain qui a joué et entraîné dans la Major League Soccer. Pourtant, son style managérial et son approche du jeu sont bien plus européens. Créditez cela à son époque RB Salzburg, RB Leipzig et maintenant Leeds United. Il a vu des résultats mitigés dans les clubs. Il a prospéré à Salzbourg mais s’est effondré à Leipzig. Maintenant, il a Leeds dans la moitié inférieure du tableau de la Premier League, luttant pour garder sa place en vie.

Marsch connaît de nombreux joueurs de l’USMNT. Oui, il entraîne actuellement Brenden Aaronson et Tyler Adams. Mais, son passage en MLS permet une certaine familiarité avec les entraîneurs et les joueurs de cette ligue. Il a également été entraîneur dans trois pays différents en Europe, ce qui donne un aperçu des talents de cette région.

Marcelo Bielsa

Jesse Marsch a pris la relève à Leeds lorsque le club a limogé Marcelo Bielsa, une icône des Blancs. Bielsa a transformé Leeds avec son style de jeu pressant et sauvage, renvoyant le club en Premier League pour la première fois depuis des décennies. Bielsa est plus qu’un entraîneur de club changeant de côté. Il a une expérience internationale, y compris du temps aux Coupes du monde.

Le principal exemple de cela est venu avec l’Argentine de 1998 à 2004. L’Argentine a atteint la phase à élimination directe de la Coupe du monde 2002 et a été finaliste de la Copa America en 2004. Il a cependant remporté un triomphe, remportant l’or aux Jeux olympiques de 2004. Bielsa serait certainement un changement pour l’USMNT. C’est un personnage et un être aimé des fans.

Thomas Tuche

L’ancien entraîneur de Chelsea, du PSG, du Borussia Dortmund et de Mayence a récemment supervisé Christian Pulisic. Au niveau de la surface, les deux avaient un rapport. Et Pulisic, l’un des joueurs les plus importants de l’équipe, pourrait s’adapter facilement à un système Tuchel. Bien sûr, les deux avaient des problèmes. Ce n’était peut-être rien de personnel, même si le père de Pulisic avait exprimé des inquiétudes, mais Pulisic avait un temps de jeu limité sous l’Allemand.

Pourtant, Tuchel est un entraîneur doué. Il a mené le PSG à la finale de la Ligue des champions pour la première fois en 2020. Puis, un an plus tard, il a remporté la compétition en tant que manager de Chelsea. Ses réalisations professionnelles incluent une paire de titres de Ligue 1, un DFB-Pokal, la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA et un certain nombre de distinctions “Entraîneur de l’année” en 2021.

Son système a montré du succès dans les compétitions de coupe. Les trois utilisations arrière brevetées de Tuchel permettent une transition facile d’une défense lourde à une attaque rapide. Reece James a prospéré et est devenu un premier arrière latéral. Il en va de même pour Ben Chilwell, qui a subi une grave blessure au genou, a également prospéré sous Tuchel. Sergiño Dest, l’un des jeunes espoirs brillants du camp de l’USMNT, pourrait évoluer rapidement sous Tuchel. De plus, Dest a déjà un don pour les prouesses offensives.

Tuchel n’a toujours pas d’expérience dans le jeu international, mais il envisage une possibilité intéressante.

Mauricio Pochettino

Il n’y a pas si longtemps, Mauricio Pochettino était la denrée la plus recherchée parmi les entraîneurs. Il a mené Tottenham Hotspur dans ses moments les plus réussis des dernières décennies. Une bataille en Premier League a tourné court contre Leicester City. Plusieurs années plus tard, Tottenham disputait sa première finale de l’UEFA Champions League. Les matches retour dramatiques contre Manchester City et l’Ajax ont peut-être propulsé l’équipe vers plus de gloire qu’elle ne le méritait.

Il voyait le PSG comme l’étape logique, une équipe mûre pour le succès en Ligue des champions. Pochettino est arrivé à l’hiver 2021, en remplacement du sortant Thomas Tuchel. Malgré la défaite de Barcelone et du Bayern Munich en huitièmes de finale, le PSG est tombé à Manchester City, perdant dans les deux manches de cette demi-finale. Le manager argentin avait alors toutes les attentes du monde pour sa deuxième saison, le club ayant acquis Lionel Messi. Cependant, ce fut un relatif désastre pour les Parisiens. Le PSG a remporté le championnat, mais c’était son seul trophée. C’était la première fois depuis la campagne 2012/13 que le PSG ne remportait qu’un seul trophée. Le PSG a changé de manager, avec l’arrivée de Christophe Galtier.

Pochettino reste au chômage, mais un nom familier sur le marché potentiel de l’emploi à travers l’Europe. Les États-Unis étaient l’un de ces emplois, même si ce n’est pas la familiarité de la gestion de club en Europe. Gregg Berhalter reste l’entraîneur avec un nouveau contrat avec le football américain, mais Pochettino apporte un air de désir et d’engagement. Il a montré une immense croissance au PSG et à Southampton, amenant ces clubs vers de nouveaux sommets. Il aurait pu faire la même chose avec les États-Unis.

Luis Enrique

Autre manager sans emploi après la Coupe du monde 2022, Luis Enrique a été acclamé comme top manager. Il a fait fredonner l’Espagne, jouant un beau football. C’était, du moins, après le match d’ouverture du tournoi. Les trois matchs suivants de la Coupe du monde, un match nul, une défaite et une élimination aux tirs au but, ont montré les failles du système d’Enrique. Si une équipe peut prendre possession de l’équipe d’Enrique, elle est vulnérable.

Pourtant, Enrique a l’expérience et les connaissances nécessaires pour développer une jeune équipe américaine. Berhalter a tenté de dominer en possession. En fait, les États-Unis ont eu une énorme part de possession dans trois de leurs quatre matchs de Coupe du monde. Le seul qu’il n’a pas fait était contre l’Iran, un match où l’équipe s’est accrochée à une avance de 1-0. Même alors, l’USMNT avait 49% de possession.

Par conséquent, Enrique pouvait facilement passer au crible le système basé sur la possession utilisé par Berhalter. Cependant, il incorporerait les passes rapides et la finition clinique qui manquaient parfois aux États-Unis contre les Pays-Bas. Pourtant, comme Martinez, Enrique veut revenir au jeu en club. Il n’apporte pas le tiki-taka et le style de passe à Tyler Adams et Weston McKennie.

Brian Schmetzer

Si US Soccer veut rester avec des entraîneurs de la MLS et de la scène américaine, le manager des Sounders de Seattle, Brian Schmetzer, pourrait être un bon endroit pour regarder. Le problème est que Schmetzer est ancré dans le football de Seattle. Né à Seattle, Schmetzer a joué pour les Sounders dans la NASL et l’American Professional Soccer League. Son histoire d’entraîneur remonte au football en salle à Seattle et Tacoma lorsqu’il a joué dans les années 1980. Il fait partie du personnel d’entraîneurs des Sounders de Seattle depuis 2002, en tant qu’entraîneur-chef de 2002 à 2008. Il a repris le rôle en 2016 et le détient toujours aujourd’hui.

Schmetzer a remporté deux coupes MLS et perdu deux autres finales depuis sa prise de fonction en 2016. De plus, il a fait quelque chose qu’aucun entraîneur de la MLS n’a fait, remporter la Ligue des champions de la CONCACAF. En conséquence, Schmetzer et les Sounders se rendent à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA pour potentiellement jouer contre le Real Madrid et Flamengo. Schmetzer est l’un des plus grands entraîneurs de la MLS de tous les temps et pourrait s’adapter au moule du football américain.