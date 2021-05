Zinedine Zidane a critiqué le Real Madrid et le président du club Florentino Perez dans une lettre ouverte, accusant un manque de « confiance » et des « messages divulgués aux médias » pour sa décision de quitter son poste d’entraîneur-chef.

Zidane a démissionné la semaine dernière après deux ans au poste lors de son deuxième mandat, suite à son échec à décrocher un trophée lors de la saison 2020-21.

Il n’avait pas parlé publiquement de ses raisons, sans conférence de presse d’adieu – jusqu’à une décision surprise lundi, lorsqu’il a écrit une lettre ouverte publiée dans le journal sportif madrilène. Diario AS.

« Je pars, mais je n’abandonne pas le navire et je ne suis pas fatigué de coacher », a déclaré Zidane. « En mai 2018, je suis parti parce qu’après deux ans et demi, avec tant de victoires et tant de trophées, j’ai senti que l’équipe avait besoin de quelque chose de nouveau pour rester au top. Aujourd’hui, les choses sont différentes. Je pars parce que je J’ai l’impression que le club ne me donne plus la confiance dont j’ai besoin, il ne m’offre plus le soutien pour construire quelque chose à moyen et long terme.

« Je connais les exigences d’un club comme Madrid, je sais que lorsque vous ne gagnez pas, vous devez y aller. Mais une chose très importante a été oubliée ici … Je suis un vainqueur né et j’étais ici pour gagner des trophées , mais au-delà, il y a les êtres humains, les émotions, la vie, et j’ai le sentiment que ces choses n’ont pas été valorisées. »

Zidane a signé pour le Real Madrid en tant que joueur en 2001 et a passé cinq ans au club avant d’annoncer sa retraite. Il est ensuite revenu en tant que conseiller de Florentino Perez, est devenu entraîneur adjoint de Carlo Ancelotti et a dirigé l’équipe réserve Castilla, avant de prendre la tête de l’équipe première en janvier 2016.

Il a remporté trois titres consécutifs en Ligue des champions de 2016 à 2018, a démissionné, puis est revenu 10 mois plus tard.

Son deuxième sort a été plus difficile, sous pression en 2019-2020 – avant de rebondir pour remporter le championnat pour la deuxième fois en tant qu’entraîneur – puis à nouveau après des défaites en Liga et en Europe en octobre et décembre 2020.

Zidane a écrit : au-delà des trophées, il y a « les êtres humains, les émotions, la vie, et j’ai le sentiment que ces choses n’ont pas été valorisées ». Getty Images

« Je veux que ce que nous avons fait ensemble soit respecté », a-t-il poursuivi. « J’aurais aimé que ma relation avec le club et le président ces derniers mois soit un peu différente de celle des autres entraîneurs. Je ne demandais pas de privilèges, bien sûr que non, mais plutôt un peu plus de mémoire. Aujourd’hui la vie d’un entraîneur sur le banc d’un grand club, c’est deux saisons, pas beaucoup plus. Pour que cela dure plus longtemps, les relations humaines sont essentielles.

« C’est pourquoi cela m’a fait très mal quand j’ai lu dans la presse, après une défaite, qu’ils allaient me licencier si je ne gagnais pas le prochain match. Cela m’a blessé ainsi que toute l’équipe parce que ces messages, intentionnellement divulgués les médias, ont créé des interférences négatives avec le personnel, ils ont créé des doutes et des malentendus. »

Zidane a félicité ses joueurs – les décrivant comme « des gars fantastiques qui étaient avec moi jusqu’à la fin … quand les choses ont mal tourné, ils m’ont sauvé avec de grandes victoires » – et a réitéré ses remerciements à Perez pour l’avoir amené au club.

« Passer 20 ans à Madrid a été la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie », a-t-il déclaré. « Je sais que je le dois exclusivement à Florentino Perez qui a parié sur moi en 2001, qui s’est battu pour moi, de me faire venir quand il y avait certaines personnes qui étaient contre. Je serai toujours reconnaissant au président pour cela. Toujours. »

L’entraîneur français, qui s’est heurté à la presse la saison dernière alors que son poste était menacé, a également critiqué l’accent mis par les médias sur la « polémique ».

« J’ai fait des centaines de conférences de presse et, malheureusement, nous avons très peu parlé de football », a-t-il déclaré. « Sans vouloir vous critiquer ou vous donner des leçons, j’aurais aimé que les questions ne soient pas toujours orientées vers la polémique, qu’on parle plus souvent du ballon et surtout des joueurs, qui sont et seront toujours. , la chose la plus importante dans ce jeu. »

Le Real Madrid n’a pas encore nommé de successeur à Zidane avant la saison prochaine.

ESPN a rapporté que Massimiliano Allegri était l’un des principaux candidats avant de choisir de rejoindre la Juventus, et la légende du club Raul Gonzalez était à l’étude, avec d’autres noms également sur la liste restreinte.